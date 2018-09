Oldenburg Mittwochvormittag, 11.10 Uhr. Die Sonne scheint. Ein frischer Wind weht durch die Straßen mit den Ständen und Fahrgeschäften, die bereits auf dem Freigelände der Weser-Ems-Hallen in Oldenburg stehen. Nur wenige Plätze sind noch frei. Die Zeit bis zum Start ist knapp – am Freitag beginnt der 411. Kramermarkt.

Überall neben den Buden sind Fahrzeuge geparkt: Lkw-Zugmaschinen, Transporter, Kombis. An vielen Geschäften wird noch gearbeitet, der letzte Feinschliff steht an. Eine Oldenburgerin schiebt ihren zweijährigen Sohn, der von einem Fahrradsitz aus alles genau beobachtet, auf ihrem Rad durch die Straßen. „Ich gehe hier gerne spazieren, wenn noch nicht alles aufgebaut ist. So sieht man den Alltag der Schausteller“, erzählt sie. Zudem sei der Lärm und das viele Blinklicht noch zu viel für ihren Sohn.

Bewerbung ist Pflicht

Ein paar Geschäfte sind bereits seit gut drei Wochen vor Ort. „Die Großbaustellen, also Dr. Archibald, das Riesenrad und der Friesenhof, haben eine Ausnahmegenehmigung“, erklärt der Schausteller-Vorsitzende Michael Hempen. Alle anderen durften seit dem 17. September auf den großen Festplatz. Und dabei hat alles seine Ordnung: „Jeder hat einen von der Stadt ausgewiesenen Stellplatz.“ Wann sie anreisen, sei den Betreibern der insgesamt 270 Geschäfte selbst überlassen. Und Michael Hempen verrät: Jeder muss sich rund ein dreiviertel Jahr vor der Veranstaltung bewerben – auch wenn man bereits seit vielen Jahren dabei ist. Über die Vergabe entscheide ein fünfköpfiges Komitee der Stadt.

Einer der Schausteller ist Theo Rosenzweig aus Hamburg. Er ist mit seinem 56,76 Meter hohen Riesenrad bereits am 3. September in Oldenburg angekommen. 32 Lkw-Ladungen waren dafür notwendig. „Vorher waren wir auf dem Hamburger Dom“, erzählt der 47-Jährige. Normalerweise dauere der Aufbau zehn, im Bedarfsfall auch mal nur drei Tage. „Wenn wir die Möglichkeit haben, reisen wir frühzeitig an – wir sind dankbar, dass die Stadt das hier ermöglicht.“ Doch seine sechs Angestellten und Theo Rosenzweig sitzen nicht tatenlos herum: „Wir haben die Zeit genutzt und alles – inklusive der 42 Gondeln – geputzt. Das machen wir einmal im Jahr. Jetzt ist alles blitzeblank“, erzählt der Riesenrad-Chef, der in der fünften Generation Schausteller ist. „Das Riesenrad gibt es seit 1980 – seit 25 Jahren bin ich damit unterwegs.“ Mittlerweile konzentriere er sich mehr auf Norddeutschland. „Die



Transportkosten sind gestiegen“, erklärt er. So stehen außer dem Kramermarkt, der Bremer Freimarkt und die zwei großen Hamburger Märkte auf dem Dom an.

Anträge auf Riesenrad

Und welche Momente sind die schönsten? „Wenn das Wetter passt und ich die Familien auf der Kirmes mit strahlenden Gesichtern herumlaufen sehe“, sagt Theo Rosenzweig und verrät: „Auf dem Dom gab es auch wieder einige Heiratsanträge auf dem Riesenrad. Das ist immer schön, wenn alles rund läuft.“

Einen Stellplatz weiter ist Jürgen Meyer mit seinem Hot-Dog-Stand noch beim Aufbauen. „Wir sind heute Nacht aus dem rund 300 Kilometer entfernten Hahn angereist“, erzählt der 36-jähriger Vechtaer. Dort sei am Dienstag noch eine Kirmes gewesen. „Wir haben abends zugemacht, rund vier Stunden abgebaut, geputzt und gereinigt und sind dann mit unseren vier Transportern nach Oldenburg gefahren.“ Mit dabei: neben drei Angestellten auch die drei Söhne von Jürgen Meyer. „Sie gehen zur Schule oder in den Kindergarten in Oldenburg.“ Vier unterschiedliche Einrichtungen besuchen seine Kinder pro Jahr – teilweise bleiben sie auch zu Hause bei ihrer Großmutter. „Ein Bereichslehrer kümmert sich um alles – so wissen die Schulen Bescheid und der Unterrichtsstoff geht weiter.“ Und wo wohnen alle? „Im Wohnwagen hinter dem Stand“, sagt der Schausteller, der pro Jahr rund 20 verschiedene Orte ansteuert. „Der stetige Wechsel ist für mich Normalität und trägt zum Wohlfühlen bei – ich bin damit groß geworden. Das schönste ist für mich der Kontakt mit den Menschen und die Vielfältigkeit.“ Und auch der Zusammenhalt sei groß: „Man kennt sich und unterstützt sich gegenseitig.“

Auf ein Heimspiel freuen sich Willi (43) und Nina (41) Wilken. Die beiden Oldenburger betreiben eine große Losbude. „Wir sind vergangenen Dienstag angereist“, sagt Willi Wilken. In der Regel stünden sie auch immer auf dem gleichen Platz. Das Ehepaar ist auf beiden Seiten seit mehreren Generationen im Schaustellergeschäft, betreibt neben dem Losgeschäft auch die Enzianhütte.

Am Mittwochvormittag sind sie zu viert beim Dekorieren der Losgewinne – Plüschtiere werden aufgehangen und Spiele platziert. „Der Aufbau dauert eineinhalb Tage und das Dekorieren auch noch einmal so lange“, sagt Willi Wilken. Zum Transport müsse der Wagen immer komplett leer geräumt sein.

Und wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? „Unser Sohn geht fest in eine Schule und wird von der Oma betreut – unsere Tochter kommt jetzt in den Kindergarten und fährt sonst mit“, sagt Willi Wilken. „Ist das so hoch genug?“, fragt Nina Wilken dazwischen – die Feinheiten werden abgestimmt. „Es ist so schön, Kinderaugen strahlen zu sehen“, erklärt Nina Wilken, die teilweise sogar abseits des Marktes angesprochen wird. „Der Bekanntheitsgrad ist doch recht hoch“, meint ihr Mann Willi.

Siebte Generation

Ein paar Stände weiter überprüft Christian vom „Tingel Tangel“ gerade die Wasserleitungen, die von einem Hydranten aus auf kleinere Schläuche verteilt werden. Spätestens am Freitag muss alles sitzen.

Auch beim „Break Dancer“ werden letzte Dekoteile angebracht. „Wir montieren gerade besondere Scheinwerfer“, erklärt Felix Vespermann. Der 23-jährige Bremer ist in der siebten Generation Schausteller. Die Familie ist bereits zum 81. Mal auf dem Kramermarkt – seit Mitte der 1980er Jahre mit dem „Break Dancer“. Und natürlich wohnt auch er in einem Wohnwagen direkt bei seinem Geschäft.

Mittlerweile hat der Wind ein wenig nachgelassen. Von weiter entfernt dröhnt bereits rhythmisch die erste House-Musik aus der „Mühle“ – die Schausteller sind bereit für die Besucher.