Oldenburg /Bremen Sie läuft über der Straße und plötzlich „ticct“ sie aus – unterdrücken geht nicht: ruckartiges Zucken, das Gesicht verzerrt und lautes Fluchen. Fabiene Wengert hat wieder ihre motorischen und vokalen Tics – sie leidet unter dem Tourette-Syndrom. Wie Fabiene geht es schätzungsweise 800 000 Menschen in ganz Deutschland.

Leben mit Tics Beim Tourette-Syndrom handelt es sich um eine neuropsychiatrische Erkrankung, die sich durch multiple Tics äußert. Bei Tourettern sind bestimmte Regelkreise im Gehirn dauerhaft gestört. Bei diesen Tics handelt es sich um unwillkürliche, rasche Bewegungen und Lautäußerungen. Meistens beginnt die Erkrankung in der Kindheit. Die Tics nehmen zum Beispiel bei ärgerlicher oder freudiger Erregung wie auch Stress zu. Grundsätzlich kann man jedoch von vier Kategorien der Tics sprechen: Die einfachen Tics (motorisch und vokal) sowie die komplexen Tics (auch motorisch und vokal). Oft gibt es bei Tourette auch Begleiterkrankungen wie ADHS oder Zwänge.

Neu ist die Krankheit zwar nicht, aber dank Youtube und den Tourette-Videos von Jan Zimmermann zu „Gewitter im Kopf“ gibt es nun einen regelrechten „Hype“ um die Krankheit. Tourette scheint salonfähig zu sein. Doch verkommt diese unheilbare Erkrankung damit zum Witz?

Tourette-Freund gesucht

Für viele war auch ein spezieller Post bei der Facebookseite „spotted: Oldenburg“ ein makaber Witz. Dort begab sich eine Gruppe junger Menschen per „Annonce“ auf die Suche nach einem Tourette-Freund: „Wir sind ein ziemlich bunter Haufen, da wir uns ein bisschen belustigen wollen, (dazu gehört miteinander lachen und nicht übereinander lachen!) suchen wir jemanden Cooles mit Tourette! (...) Tourette-Betroffene haben ja sehr oft Begleitkrankheiten wie z.B. Epilepsie, das solltest du aber möglichst nicht haben, denn wir gehen oft auf Techno-Veranstaltungen (...) und dann ist das natürlich mehr als ungünstig (...)“. Eben diese Auszüge der Nachricht stießen einigen sauer auf – 4600 Menschen erreichte diese Nachricht innerhalb einer Stunde. Nach nicht einmal 48 Stunden, 150 Kommentaren und zahlreichen Vorwürfen sah sich das Spotted-Team gezwungen, den Post zu löschen.

Dimitri Heisler, Leiter der Spotted-Seite, äußert sich im Gespräch mit unserer Zeitung hierzu: „Wir mussten am Ende die Reißleine ziehen. Ich hätte nie gedacht, dass es so eskaliert, derart negativ hatten wir das gar nicht gesehen.“ Er habe vorher noch mit den Verfassern gesprochen und sich abgesichert, dass es keinesfalls belustigend gemeint war.

Doch was sagen die Verfasser zu ihrer Suchanfrage? „,Gewitter im Kopf’ gab uns die Idee für unseren Post. Die beiden leisten in ihren Videos wunderbare Aufklärungsarbeit und machen sich für Betroffene stark“ erklären die Mitglieder der Gruppe, die zwischen 20 und 28 Jahre alt sind. Ihre Intention sei es keineswegs gewesen, sich mit ihrer „Annonce“ über Tourette-Betroffene lustig zu machen. Bezüglich der angesprochenen Begleiterkrankungen wollten sie niemanden in Gefahr bringen. Sie wollten viel eher Betroffenen „ein Stück Lebensqualität sowie Freude“ geben.

Jedoch stellen die Verfasser auch klar, dass sie ihren Aufruf im Nachhinein bereuen: „Der Text war auch sehr missverständlich“, aber mit so vielen negativen Kommentaren habe man nicht gerechnet. Der Aufschrei habe die Gruppe sehr getroffen: „Wer möchte schon als behindertenfeindlich oder ekelhaft betitelt werden, wenn es das absolute Gegenteil ist?“

Aufklärung ja, aber wie?

Auf die Anzeige auf der Spotted-Seite hat im Endeffekt kein Touretter geantwortet. „Kein Wunder, ich hätte mich darauf auch nicht gemeldet“, sagt Fabiene Wengert angesprochen auf den Post. Die Tourette-Betroffene zeigt sich überrascht über solch eine Freundessuche, sie sagt aber auch: „Es wundert mich nicht, dass so etwas kommt. Derzeit ist durch ,Gewitter im Kopf’ ein richtiger Hype um die Krankheit entstanden.“ Aufklärungsarbeit zu leisten sei prinzipiell immer eine „super Sache“, und sie sei auch stets für einen offenen und humorvollen Umgang. Der Grat, dass es umkippt und man verspottet wird, sei aber recht schmal. Und eben an diesem Punkt sei Youtuber Jan bei vielen Zuschauern angekommen. Bei den Videos können Zuschauer via Smartphone „Tourette begaffen“ und sich lustig machen, eben das sieht die junge Frau recht fragwürdig.

Kommentar Kein Pausenclown-Gehabe Kommentar Kea Heeren Witzlos – eben das ist es, wenn sich Außenstehende über die Krankheit amüsieren. Nur weil die Tics überspitzt gesagt vielleicht denen eines provokanten verhaltensauffälligen Kindes gleichen, das unkontrolliert „Ficken“ sagt, bedeutet es nicht, dass Touretter den „Pausenclown“ mimen und zur Belustigung da sind. So kann man auch nicht seinen unkomplizierten Lieblingstouretter bei Facebook bestellen, bloß weil es durch Youtube-Trends und die „Gewitter im Kopf“-Videos ein cooles Accessoire geworden ist, einen Touretter zu kennen. Öffentliches Interesse ist ja nicht verkehrt, dann aber bitte angemessen und authentisch: Bei Tourette handelt es sich immer noch um eine unheilbare Krankheit, die erblich bedingt ist und nicht um eine schauspielerische Meisterleistung, die mit dem Handy aufgenommen werden muss. Kea Heeren über den öffentlichen Umgang mit dem Tourette-Syndrom

„Auch bei dem Post aus Oldenburg sieht man, dass die Verfasser sich die Videos von Jan vorher angeschaut haben. Jan erzählt dort zum Beispiel von seiner Begleiterkrankung Epilepsie, was ja auch diese Facebookgruppe ansprach. Es stimmt: Tourette kommt selten alleine, aber Epilepsie ist eher selten“, sagt die angehende Mediengestalterin. Häufiger seien ADHS, Depressionen oder Zwänge. „,Belustigen’ ist definitiv das falsche Wort in dem Post. Vielleicht hatten sie einen netten Hintergedanken, aber viele Touretter sind in der Tat gut integriert und haben Freunde, bei denen sie auch losgelöst sein können“, sagt Fabiene Wengert.

„Tics sind das Schöne“

Fabienes Tourette begann schon als Kind, doch stark ausgeprägt hat es sich seitdem sie 17 Jahre alt ist. Doch durch Medikamente sei sie gut eingestellt, sodass sich ihre Tics im lebenswerten Rahmen halten. Es gebe jedoch bestimmte „Trigger-Wörter“, die es bei ihr etwas herauskitzeln. „Die Tics sind das Schöne, wenn ich sie rauslasse, löst sich das Druckgefühl, das ist befreiend. Vergleichbar ist es mit dem Kribbeln in der Nase und dem folgenden Niesen.“

Sigrid Bubeck kennt Fabiene gut. Sie ist Ansprechpartnerin für Tourette-Erkrankte in der Region Bremen und Umgebung beim „Interessen-Verband Tic & Tourette Syndrom“ und ehemalige Selbsthilfegruppenleiterin. Auch sie sieht solche Videos, wie „Gewitter im Kopf“, sehr kritisch und ist schockiert von dem Facebook-Post. Viele Beiträge würden ein stereotypisiertes, witziges und übertriebenes Bild der Krankheit vermitteln, sagt sie.

Gratwanderung

Bubeck macht deutlich, dass sich Tourette bei jedem Betroffenen ganz individuell äußere und kein Witz sei. Erste Anzeichen können sich zwar ähneln, doch die Tics sind ganz unterschiedlich, so wie die Menschen selbst. Sie kennt Tourette aus ihrer Familie und sagt, dass nicht immer alles nur Spaß sei. Bei den ganzen Videos müsse man sich jedoch fragen: „Was bleibt am Ende hängen?“ Und hier gerate die unheilbare Krankheit leider viel zu schnell zum Lacher. Bubeck kritisiert, dass sich viele Menschen über die Tics von Tourettern amüsieren, ihre Handys zücken und Betroffene auf offener Straße filmen.

Öffentliche Beiträge zum Thema Tourette seien stets eine Gratwanderung. Es gebe aber durchaus Beiträge, die recht authentisch die Krankheit darstellen. Zum Beispiel das Theaterstück „Chinchilla Arschloch, waswas“ mit Tourette-Betroffenen, wie Christian Hempel, oder der Film „Front of the class“, selbst der bekannte Kinofilm „Vincent will Meer“ mit Florian David Fitz sei von den Tics her authentisch gespielt.

Camp-Patenschaft

Fern ab der Kinoleinwand und Youtube macht sich Fabiene Wengert für Touretter stark. Einmal im Jahr organisiert sie mit ihrem gegründeten Verein „LifeTiccer“ ein Camp, bei dem sich Betroffene und Angehörige aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz treffen und austauschen können. Das „Tourette-Camp“ ist eine Herzensangelegenheit der 23-Jährigen. Und so hat sie auch eine Möglichkeit für diejenigen geschaffen, die sich das Camp-Wochenende nicht leisten können. „Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen, daher kenne ich das Problem, wenn auf einen Schlag viel Geld für Reisen oder Klassenfahrten da sein muss.“ Dort möchte die junge Frau entlasten: Mit einem Patenschaftsprogramm können Sponsoren den 40-Euro-Betrag für die Teilnehmer übernehmen, und ihm damit die Möglichkeit bieten, an dem Camp teilzunehmen. Dort steht vor allem eines im Vordergrund: eine schöne Zeit zusammen verbringen und losgelöst sein, auch mit den Tics.

Immerhin kennen sie Tourette nicht nur von einem Youtube-Video auf dem Handy, Touretter betrifft die Krankheit hautnah: 365 Tage, rund um die Uhr.