Der Tag Kompakt Im Video: Brakes Wirtschaft wächst – Eisfreie Zeit in Oldenburg vorbei

Oldenburg Wegen der Corona-Krise fallen in Oldenburg unter anderem das Stadtfest, der CSD und der Kultursommer aus. Einige Veranstalter können der Entscheidung aber auch Positives abgewinnen.

Brakes Wirtschaft wächst: Das Unternehmen Olenex Edible Oils plant eine Investition von 130 Millionen Euro am Standort in der Wesermarsch. Die Pläne für den Ausbau erklärte Geschäftsführer Remond van Dorland am Donnerstag – zugeschaltet per Videokonferenz – im Braker Rathaus.

Schönstes Wetter und kein Eis: So sah es noch am Osterwochenende in Oldenburg aus. Doch die eisfreie Zeit ist jetzt vorbei. Nachdem die NWZ berichtet und bei der Stadt nach einer Erklärung gefragt hatte, kam am Donnerstag endlich die erlösende Nachricht: Eisdielen dürfen bereits diesen Freitag wieder öffnen.

