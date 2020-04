Ev. Kirche: Hilfe-Portal im Internet

Oldenburg Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg vermittelt über ein neues Internet-Portal unter der Überschrift „Kirche hilft!“ in der Corona-Krise Hilfen und Hilfsangebote. Unter www.kirche-oldenburg-hilft.de seien die Menschen aus dem Oldenburger Land eingeladen, sich gegenseitig real zu unterstützen und virtuell zu begegnen, teilte Kirchensprecher Dirk-Michael Grötzsch jetzt in Oldenburg mit.

Über das Online-Portal könnten Hilfs-Angebote und -Gesuche eingestellt werden, hieß es außerdem. Vielleicht werde ja auch jemand gesucht, der telefonisch die Zeitung vorliest oder sogar den Hund ausführt.

Diese Art der Vernetzung und des Austausches sei gerade jetzt in diesen Zeiten besonders wichtig, sagte Bischof Thomas Adomeit in einer Audio-Botschaft, die auf dem Online-Portal abrufbar ist. Aus seiner Sicht wird die Corona-Krise Gesellschaft und Kirche verändern. „Die reduzierten Sozialkontakte und die angespannte und unklare wirtschaftliche Lage werden Spuren hinterlassen“, sagte der evangelische Theologe. „Die Welt nach Corona oder die Welt mit Corona wird nicht mehr dieselbe sein, wie sie in unseren Planungen uns vor Augen stand, als wir über das Jahr 2020 nachgedacht haben.“ Die Kirche werde sich fragen, wie sie mit ihren Schwächeren umgegangen sei und ob die guten Ideen, die sie in dieser Zeit entwickelt habe, zukunftsfähig seien.