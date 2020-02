Oldenburg Er war einer der bekanntesten Ammerländer und weit über die Grenzen der Republik bekannt: Im vergangenen Oktober starb Sänger Alphonso Williams alias „Mr. BlingBling“ an Krebs. Seitdem hatte sich seine Familie immer mal wieder auf sozialen Netzwerken gemeldet, nun allerdings mit einer recht unschönen Nachricht.

Seit dem Tod des bekannten Sängers pilgern viele Fans zu seinem Grab auf einem Friedhof in Oldenburg. So viele, dass „der Rasen vor dem Grab kaum eine Chance hat, nachzuwachsen“, schreibt Familie Williams in einem Post. Es freue die Familie, dass so viele Menschen kommen, um das Grab zu besuchen. Der Fan-Ansturm hat aber auch Schattenseiten: Die Familie bittet nun inständig darum, das Grab nicht zu beschädigen, zu zerkratzen oder Sachen zu verschieben. Allem Anschein nach haben Besucher sogar Dinge vom Grab mitgenommen.

Die Familie gebe sich viel Mühe damit, das Grab für den verstorbenen Vater herzurichten. Deshalb „bricht es uns das Herz, wenn am nächsten Tag etwas fehlt, oder kaputtgemacht wurde.“ Das sei in letzter Zeit leider häufiger passiert und es wurden laut Familie Williams sogar schon Personen auf frischer Tat ertappt.

Alphonso Williams lebte zuletzt in der Gemeinde Wiefelstede (Kreis Ammerland) und wurde 2017 durch seinen Sieg bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ dem breiten Publikum über die Grenzen der Region hinaus bekannt. Der große Ammerländer begeisterte stets durch seine aufgeschlossene und positive Art. Alphonso Williams war am 12. Oktober an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Zuvor hatte er einige Wochen im Krankenhaus verbracht. „Mr. BlingBling“ wurde nur 57 Jahre alt. Die Trauerfeier fand damals in Oldenburg statt, wo Williams auch beerdigt wurde.