Glaube: Kirchen in Region verlieren Mitglieder

Oldenburg Zeitgleich mit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg am Freitag ihre grundlegenden statistischen Daten zum kirchlichen Leben im Jahr 2019 veröffentlicht. Die Zahl der Christinnen und Christen, die zum 31. Dezember 2019 zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg gehörten, belaufe sich demnach auf 397 903. Damit ist die Zahl der Gemeindeglieder der oldenburgischen Kirche gegenüber dem Jahr 2018 um 7350 Gemeindeglieder zurückgegangen (-1,81 Prozent). Die oldenburgische Kirche verzeichne damit erneut einen etwas geringeren Mitgliederverlust als der bundesweite Trend.

„Leider setzt sich der bundesweite Trend der kontinuierlichen Abnahme der Mitgliederzahlen fort. Dass die oldenburgische Kirche da geringfügig besser dasteht, ist kein wirklicher Trost“, sagt Bischof Thomas Adomeit. Besorgt mache ihn der Anstieg der Austrittszahlen. Dies schmerze sehr. „Jede und jeder Einzelne ist ein Verlust für unsere Kirche“, betont Adomeit. Die Austrittszahlen und der Mitgliederrückgang insgesamt müssten sehr ernst genommen werden. Es sei notwendig, herauszufinden, was die Menschen dazu veranlasse, der Kirche den Rücken zu kehren.

Zudem sei wichtig – über den reinen demografischen Wandel hinaus – zu hören und zu verstehen, welche Angebote Menschen für ihren Glauben, für ihre Spiritualität und für ihre Orientierung suchen. „Besonders die Kirchengemeinden stehen dabei vor großen Herausforderungen“, betont Adomeit. Doch er habe die Hoffnung, dass dies gelingen werde. Gerade die Fülle und die Vielfalt der kirchlichen Aktivitäten und Angebote während der Corona-Pandemie mache ihm Mut. Viele Kirchengemeinden hätten neue Wege gesucht, um die Menschen zu erreichen. Die Kreativität und das Engagement der Menschen und Kirchengemeinden mit Blick auf neue digitale wie auch analoge Angebote habe dem kirchlichen Leben in Zeiten von Einschränkungen neue Impulse geben können. „Es sind ermutigende Zeichen, nahe bei den Menschen zu sein und in zum Teil neuen Formen auf sie zuzugehen“, safte Bischof Thomas Adomeit.

Rückgang ist überall

Auch der Regionalbischof des evangelisch-lutherischen Sprengels Ostfriesland-Ems, Dr. Detlef Klahr, äußerte sich: „Der Sprengel Ostfriesland-Ems hat im vergangenen Jahr in der Summe der Ein- und Austritte, der Sterbefälle und Taufen rund 4000 Mitglieder verloren. Der Rückgang der Kirchenmitgliederzahl im Sprengel bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre.“

In ganz Niedersachsen und Bremen müssen die katholische und evangelische Kirche immer mehr Austritte hinnehmen. Die katholische Kirche meldete für Niedersachsen im vergangenen Jahr am Freitag 14 155 Austritte. Das waren fast 25 Prozent mehr als im Vorjahr. In Bremen registrierte sie 1225 Austritte, ein Anstieg um über 17 Prozent. Die Evangelische Landeskirche Hannovers, die rund 80 Prozent der Mitglieder der fünf evangelischen Kirchen in Niedersachsen stellt, registrierte 2019 dort 30 413 Austritte – eine Steigerung um 17 Prozent. Im Jahr zuvor waren es 25 996 gewesen.

„Natürlich bedrücken mich diese Zahlen, aber sie dürfen uns nicht entmutigen: Die Arbeit der Kirche ist wichtig, vielleicht wichtiger als jemals zuvor“, sagte Landesbischof Ralf Meister zu den am Freitag in Hannover veröffentlichten Zahlen. „Die Skepsis der Menschen gegenüber Institutionen und die abnehmende Bereitschaft, sich lebenslang an einen Verein oder eine Organisation zu binden, sind große gesamtgesellschaftliche Trends“, meinte Stephanie Springer, Präsidentin des Landeskirchenamts. Das beträfe auch die Kirchen.

Die Bremische Evangelische Kirche mit 60 Gemeinden in der Stadt Bremen und einer Gemeinde in Bremerhaven verzeichnete im vergangenen Jahr 3223 Austritte. Das seien elf Prozent mehr als im Jahr zuvor, sagte eine Sprecherin am Freitag.

Gründe erforschen

Langfristig sei nach einer Studie der Albert-Ludwig-Universität Freiburg davon auszugehen, dass sich die Mitgliederzahlen der beiden großen Kirchen halbieren würden, hieß es von der EKD.

Die Gründe werde die Kirche in einer eigenen Studie erforschen, kündigte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm an. „Die Kirche will sich verändern und tut dies jetzt schon.“

Nach den am Freitag vorgestellten Zahlen gab es Ende vergangenen Jahres laut Deutscher Bischofskonferenz rund 22,6 Millionen Katholiken in Deutschland, etwa 27,2 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die EKD zählte 20,7 Millionen Menschen in den 20 Gliedkirchen, ein Bevölkerungsanteil von etwa 25 Prozent. Zur Landeskirche Hannover gehörten Ende des Jahres 2 482 015 Menschen, die Zahl der Katholiken gab die Bischofskonferenz für Niedersachsen mit 1 320 963 an.