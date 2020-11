Kirche: „Grünkohl-Synode“ tagt ohne Grünkohl

Oldenburg Auf zwei Dinge konnten sich die Synodenmitglieder der evangelischen Kirche im Oldenburger Land bisher Jahr für Jahr verlassen. Während der Mai-Tagung wurde zu einem Mittagessen frischer Spargel serviert – und im November stand an einem der Verhandlungstage deftiger Grünkohl auf dem Speisezettel.

Blockhaus ist Thema

Doch Corona verändert in diesem Jahr alles: Zunächst wurde nicht im Mai, sondern stattdessen im September getagt, und jetzt muss die „Grünkohl-Synode“ ohne Grünkohl tagen. Der Grund: Es gibt kein gemeinsames Essen, weil die für die kommende Woche geplante Sitzung kurzfristig von der eigentlich vorgesehenen Stadthalle Nordenham (Wesermarsch) ins Internet verlegt wurde. Die 60 Mitglieder des Kirchenparlaments sowie die Vertreter des Oberkirchenrats treffen sich am Donnerstag und Freitag nächster Woche im Rahmen einer Video-Konferenz auf der Internet-Plattform „Zoom“, um dort die aktuell anstehenden Fragen zu besprechen und darüber zu entscheiden. Wichtigste Punkte sind der Haushalt des kommenden Jahres sowie die Zukunft des Blockhauses Ahlhorn.

Eine Tagung mit teilweise geheimen Abstimmungen auf „Zoom“ – das ist für viele Synodenmitglieder absolutes Neuland, und dementsprechend intensiv waren die Vorbereitungen der vergangenen Wochen.

Die technische Betreuung liegt in den Händen von Lucas Söker aus dem Landesjugendpfarramt, unterstützt unter anderem durch die IT-Abteilung des Oberkirchenrats. Schon vor Wochen wurde durch eine Fragebogenaktion festgestellt, wie die technischen Möglichkeiten der Synodalen vor Ort waren. Überall wo nötig, gab es sowohl technische Hilfe als auch entsprechende Schulungen, um teilnehmen zu können.

Dabei wird nicht nur von allen Beteiligten ein hohes Maß an Disziplin gefordert, sondern es werden auch hohe Anforderungen an die Technik gestellt. So ist beispielsweise sichergestellt, dass die Tagung strengen Datenschutzregeln genügt, sodass bei geheimen Abstimmungen die Vertraulichkeit garantiert ist. Da die Tagung grundsätzlich öffentlich ist, wird die Sitzung an beiden Tagen über YouTube im Internet übertragen.

Viel Optimismus

Synodenpräsidentin Sabine Blütchen wird die Tagung mit dem Präsidium aus dem großen Sitzungssaal des Oberkirchenrats leiten, während der Bischof und die Oberkirchenräte aus der Kapelle des Hauses zugeschaltet werden. „Angesichts der intensiven Vorbereitungen bin ich sicher, dass wir eine gut funktionierende Tagung haben werden“, ist sich Präsidentin Blütchen sicher.