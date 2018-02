Kirche regt an zum Klimafasten

Oldenburg Zum Klimafasten während der Fastenzeit ruft in diesem Jahr unter anderem die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg auf. Unter dem Motto „So viel du brauchst“ hat sie gemeinsam mit acht weiteren evangelischen Landeskirchen und einem katholisches Bistum von Aschermittwoch (14. Februar) bis Ostersonntag (1. April) dazu aufgerufen. In dieser Zeit sollten die Menschen ihren Lebensstil und ihr Konsumverhalten mit Blick auf den Klimaschutz und die Klimagerechtigkeit überdenken, sagte ein Sprecher der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg am Freitag. Im Internet ist die passende, kostenlose Broschüre „Anders unterwegs sein“ abrufbar, mit praktischen Anregungen zu mehr Achtsamkeit und weniger Konsum.