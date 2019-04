Oldenburg Wussten Sie, dass in Bielefeld mal Land unter herrschte und sich dort wohl Haie tummelten? Oder wie verzweigt und dicht die Blutgefäße einer Krabbe sind?

Infos und Antworten dazu gibt eine „Rundreise“ durch die Regionen der Nord- und Ostsee ab diesem Wochenende im Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg. Die Sonderausstellung mit dem Titel „Land – Küste – Meer - Einblicke in die Schatzkammern des Nordens“ stellt nicht nur Objekte aus, sie soll auch Einblick in die Arbeit und Aufgaben der Museen geben und zeigen, wozu die wissenschaftlichen Sammlungen ganz konkret dienen.

Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt des Museumsverbunds der Nord- und Ostsee Region (NORe). Elf Museen aus Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein haben sie gemeinsam konzipiert, jedes einzelne Haus hat eigene Schwerpunkte gesetzt.

Die Sammlungen der NORe-Häuser kommen zusammen auf rund 5,5 Millionen zoologische Objekte – und diese sind nicht nur der bloßen Anschauung gewidmet. Sie stehen auch der gemeinsamen und internationalen Forschung zur Verfügung.

Anhand von Fossilien lässt sich etwa der Wandel der Welt im Lauf der Erdgeschichte nachvollziehen. Dass man im Bielefelder Raum fossile Haizähe fand und bei Braunschweig Fundstücke von Ichthyosauriern, zeuge davon, dass sich das Meer einst bis weit ins Landesinnere erstreckte, erklärt die stellvertretende Direktorin des Landesmuseums, Dr. Christina Barilaro. Genau genommen gehörte also Bielefeld auch mal zur Küste. Jedes Haus der NORe hat etwas typisches für die eigene Arbeit ausgewählt und einen kleinen Bereich gestaltet. Das Landesmuseum in Oldenburg beispielsweise hat die Kampfläufer ausgewählt. Diese Vogelart sei einst auf den Huntewiesen heimisch gewesen, nun aber durch die starke Veränderung der Region nur noch auf Durchzug, so Barilaro.

Die Sonderausstellung ist aber nicht nur eine Rundreise durch die verschiedenen Regionen, sondern auch eine Reise durch die Zeit. Das Zoologische Museum Kiel zeigt Bernstein-Exponate – und so auch ein Fenster in die Vergangenheit. Ein Blick auf die hawaiianische Insel Laysan zeigt die Auswirkungen des Menschen auf ein abgeschlossenes Ökosystem. Außerdem sind neben Untersuchungen zum Verhalten von Schweinswalen aus Stralsund auch Gewinner und Verlierer des Klimawandels zu sehen.