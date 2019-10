Oldenburg Ein schwerer Schlaganfall. Ein Schädel-Hirntrauma nach einem Unfall. Und dann, nach der Entlassung aus der Klinik, der nächste Schock: Die Betroffenen stehen in einem „Dschungel aus Zuständigkeiten“, sie verzweifeln an behördlichen Auflagen, sie finden keine geeigneten Ärzte, Pflegedienste, Therapeuten. Sie brauchen Informationen und Unterstützung, sie merken aber schnell: Ich bin offenbar allein.

„Dschungel aus Zuständigkeiten“: Der Ausdruck stammt von Prof. Dr. Andreas Zieger, Neurochirurg, Hochschullehrer und ehemaliger Chefarzt der Klinik für Neurorehabilitation im Evangelischen Krankenhaus Oldenburg. Zieger ist Vorsitzender des Vereins „Neuro-Netzwerk Weser-Ems“, der diesen Dschungel für die Betroffenen und ihre Angehörigen lichten will. Genau ein Jahr nach der Vereinsgründung lädt das Neuro-Netzwerk jetzt zu einer großen Informationsveranstaltung ins Oldenburger Kulturzentrum PFL ein. Ziel ist es laut Andreas Zieger einmal, die Öffentlichkeit für die „Probleme dieser Randgruppe“ zu sensibilisieren, aber auch, den Betroffenen konkrete Hilfe anzubieten.

Das Motto der Veranstaltung am 15. Oktober lautet „Viele Köpfe – ein Ziel! Betroffene und Beteiligte erreichen MEHR“. Betroffene sollen sehen, dass sie eben nicht allein sind. Fachvorträge und persönliche Erfahrungsberichte informieren sie über Themen wie Intensivpflege, Therapie, Berufliche Teilhabe oder Selbsthilfegruppen.

Aber auch Betroffene kommen zu Wort: So berichtet Waltraut Grübel aus Sicht einer Mutter über die Probleme, vor die sich Angehörige gestellt sehen. Und Aida Stutz schildert in „Mein erfolgreicher Weg trotz schwerster Behinderung“, wie sie nach Hirnstammeinblutung und Koma zurück ins Leben und an die Arbeit fand.

Den Hauptvortrag der Info-Veranstaltung hält Professor Zieger. Unter dem Titel „Viele Köpfe – ein Ziel!“ stellt er die interaktive Versorgungslandkarte des Neuro-Netzwerkes vor. Hier sollen Betroffene und Angehörige schnelle Hilfe finden, wenn sie Fragen zu Reha, Pflege, Nachsorge oder Teilhabe haben.

• Die Veranstaltung „Viele Köpfe – ein Ziel!“ am Dienstag, 15. Oktober, im Vortragssaal des PFL an der Oldenburger Peterstraße beginnt um 17 Uhr und endet um 19 Uhr.

Mehr Infos unter www.neuronetzwerk-weser-ems.com