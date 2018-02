Oldenburg Quatsch sagen Sie jetzt. Zwei Veranstaltungen pro Tag, dann würde er ja in einem Jahr über 700 Veranstaltungen in Oldenburg besuchen. Richtig. Im Jahr 2016 waren es 757 Veranstaltungen. Im vergangenen Jahr riss er die 800er Marke. „Das werde ich dieses Jahr aber nicht schaffen. Das ist auch viel zu teuer“, sagt er.

Ein Auto fährt Torsten Arndt nur beruflich. Als Paketzusteller ist er auf vier Räder angewiesen. Wenn er in Oldenburg indes möglichst viele Veranstaltungen an einem Tag besuchen möchte, würde ihm allein die Parkplatzsuche zeitlich einen Strich durch die Rechnung machen. „Zu Veranstaltungen fahre ich nur mit meinem Motorroller, da finde ich immer einen Stellplatz.“

Torsten Arndt bei der Arbeit. Er pflegt eine Excel-Tabelle für alle seine Termine. (Foto: von Reeken)

Sobald die Theater, Museen und Programmkinos aus Oldenburg ihre Jahrespläne vorstellen, beginnt auch für Arndt die Jahresorganisation. Auf seinem Computer ist eine Tabelle gespeichert, mit der er sein Kulturleben organisiert. Wo muss er unbedingt hin, was könnte noch passen. Seit zehn Jahren führt er quasi Buch über seine Besuche. Wo war er? Was hat es gekostet? Für die Veranstalter eventuell interessant: Wie lange ist er geblieben. Wenn Arndt etwas nicht überzeugt, verlässt er die Halle auch schon einmal früher. Auch sein Durchhaltevermögen dokumentiert er.

Arndt ist kein Kulturpapst . Er trägt keinen roten Schal und will auch niemanden zum Schauspiel oder zur klassischen Musik bekehren. Kultur gehört für den Single („anders wäre das wohl auch nicht möglich“, Arndt) zum Leben. Er sitzt regelmäßig im Programmkino. Für den Kultursommer nimmt er Urlaub. Im Sommer 2005 beschrieb ihn bereits die NWZ als „Oldenburgs größter Kultursommer-Fan“. In den vergangenen 13 Jahren hat er sich zu Oldenburgs größtem Kultur-Fan gesteigert. In den Kulturhäusern in der Stadt kann er aus dem Effeff sagen, welchen Platz er bevorzugt. Im Kleinen Haus sitzt er gerne auf der Galerie, Reihe 4, Platz 350. Die Galerie, Reihe 4 hat es ihm auch in der Kulturetage angetan. Dort bevorzugt er aber den Sitzplatz mit der Nummer 21. „Die besten Plätze sind natürlich weit vorne, das kann ich mir aber nicht leisten“, sagt er. So hat er sich in all den Jahren in der meist günstigsten Preisklasse seine Sitzplatz-Favoritenliste erstellt.

Arndt übrigens nach seinen schönsten Erlebnissen zu fragen, provoziert eine abendfüllende Antwort. War es nun Michael Jackson, Joe Cocker, ein Stück im Theater Laboratorium, im Staatstheater oder im Theater Wrede? „Harpo 2006 in der Weser-Ems-Halle war auch super“. Im Erzählcafé ist er auch sehr gerne und erst all die Museen. Ausstellungen besucht er zuweilen mehrmals. Das ist dann schon eine arndtsche Sterneauszeichnung. Denn eine Ausstellung muss ihn erst alleine überzeugen. Dann bucht er meist einen geführten Ausstellungsrundgang dazu. Mit Oper und Operette kommt er indes nicht allzu gut zurecht. Diese Termine finden sich in seiner Datenbank eher selten.

Unzählige Tickets und Programmheftchen nennt er sein eigen. Und sollte er mal an einem Tag kulturfrei haben, pflegt er seine Exceltabelle oder er hört eine seiner 800 Kassetten, oder 1000 Singles oder 1300 Schallplatten oder 2400 CD. „Da komme ich aber eher selten zu, Oldenburg hat schon eine Menge zu bieten“, sagt er.

