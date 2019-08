Oldenburg Die zwei rotwangigen Birnen, die ich in Händen halte, riechen intensiv süß und fruchtig – der typische Birnenduft. Die Schale glänzend, das Fruchtfleisch knackig. Die Birnen haben einen ziemlich weiten Weg hinter sich, über 13.000 Kilometer. Die Sorte „Forelle“ mit der PLU 4418 kam aus Südafrika, bis sie in der Auslage eines Supermarktes in Oldenburg landete. Vermutlich mit dem Flugzeug, dann wäre es eine ziemlich miese Bilanz. Ein Kilo Obst eingeflogen aus Südafrika: Rund 11 000 Gramm CO2. Zum Vergleich: Ein Kilo Obst aus Neuseeland mit dem Schiff brauchen rund 500 Gramm.

Erinnerung an Kindheit

Ich komme ursprünglich aus einem kleinen, hessischen Dorf. Früher, als ich noch Kind war, haben wir eigentlich nie Eier im Supermarkt gekauft. Auch Kartoffeln, Kürbis, Wildfleisch, Ente oder Gans zu Weihnachten, oder das Huhn für die Suppe. Denn das haben wir alles beim Landwirt nebenan bekommen. Das Brot haben wir im Backhaus frisch gebacken gekauft. Gemüse gab es von der Nachbarin, die im Sommer immer etwas an Erbsen oder Salat übrig hatte, ebenso wie Honig. Da wurden wir einfach mitversorgt. Und auch die Kräuter für die hessische Grüne Soße gab es aus dem Umland. Als ich sehr klein war, gab es im Dorf noch die Rohmilch direkt vom Hof.

Heute wohne ich in Oldenburg, habe mein eigenes Leben, löffle gerne Passionsfrucht, esse Avocado auf mein Brot oder koche mir Thaicurry, in dem bis auf Wasser für den Reis meist keine einzige regionale Zutat steckt. Andererseits würde ich nie auf die Idee kommen, im Herbst oder Winter Erdbeeren oder Himbeeren zu essen – paradox.

Regio Challenge Auch Lust auf ein Experiment? Vom 2. bis 9. September startet Oldenburgs erste „Regio-Challenge“: Eine Woche sollen sich die Teilnehmer nur an Dingen satt essen, die in einem Umkreis von 50 Kilometern geerntet, erzeugt, geschlachtet wurden. Auftakt ist am Samstag, 24. August, von 14 bis 21 Uhr, mit der Schnippeldisko auf dem Schulhof des Neuen Gymnasiums/Oberschule Alexanderstraße in Oldenburg. Anmeldung und Infos gibt es beim Ernährungsrat Oldenburg unter regio-challenge@oezo.de oder unter Tel. 0157-85942384.

Jetzt will ich es noch mal wissen: Ich möchte mich rein regional ernähren. Doch noch bevor ich angefangen habe, stehe ich vor einem Berg voller Fragen. Wie viel geht überhaupt, welcher Anteil ist realistisch? Alles oder nichts? Ob und wo muss man verzichten? Wie eng definiere ich selbst den Begriff regional? Reicht mir bei manchen Produkten, wenn sie in der Region veredelt wurden? Was finde ich auf dem Wochenmarkt, im Supermarkt oder in Hofläden? Reicht regional, oder auch Bio dazu?

Mindestens zwei Wochen soll mein Experiment laufen. Und soll hoffentlich einen Großteil dieser Fragen beantworten. Eine Budget-Grenze setze ich mir dabei nicht. Vermute aber, dass es für meinen eigenen Geldbeutel teurer wird.

Vor einigen Jahren hatte ich schon mal meinen Fokus auf die Ernährung gelegt, aber aus rein sportlicher Sicht. Das hatte mich aber eher eingeschränkt. Daher will ich bei meinem aktuellen Experiment schauen, was alles geht, mich aber nicht auf Teufel komm raus zwingen, auf nicht-regionales absolut zu verzichten. Ich für mich habe Angst, sonst schnell alleine mit der Tupperbox in der Kantine zu sitzen, sich abzukoppeln, ständig Einladungen oder Angebote abzulehnen, und nicht spontan sein zu können. Freude am Essen und einkaufen soll ja immer noch gegeben sein.

„Regional“ ist variabel

Vorne weg: Der Begriff Regional ist nicht rechtlich geschützt. Was regional ist, muss ich also für mich selbst festlegen und entscheide mich für den Nordwesten. Also das Verbreitungsgebiet der Nordwest-Zeitung rund um Oldenburg, außerdem das Emsland und ein wenig von Bremen und Osterholz – ein Radius von rund 60 Kilometern. An manchen Ecken vielleicht auch zehn, 15 Kilometer mehr.

Die Wachmacher am Morgen sind (leider) ziemliche Exoten: Kaffee, Tee oder Kakao mit Guarana – will ich wirklich darauf verzichten? So einen abrupten Kaffee-Entzug will ich meinen Mitmenschen doch nicht antun – oder? Ich entscheide mich kurz für Ja. Dann aber werfe ich einen Blick ins Internet und suche: regionale Kaffee-Alternative. Das Netz spuckt aus: Eichelkaffee, Kaffee aus Löwenzahnwurzeln, Zichorienkaffee, Kaffee aus Esskastanien und ähnliches. Klingt nicht so verlockend, und ehrlich gesagt auch nicht alles so rein regional. Also doch Kaffee. Nur eine klitzekleine Ausnahme. Und auch hier: Das wird sich noch ändern.

Nahrungsmittel, die aus nur wenigen oder einer Zutat bestehen, kann ich einfacher auf Herkunft prüfen. Milchprodukte und Eier werde ich aus dem Oldenburger Land mit links finden. Schließlich gibt es neben dem Ammerland, oder Friesland auch die Wesermarsch mit jeder Menge Weideland und Milchkühen. Außerdem gibt es regionale Milchviehbetriebe, die auch an Supermärkte oder Cafés ihre Produkte liefern.

Das simpelste regionale Nahrungsmittel ist natürlich Leitungswasser – das kann ich mir Zuhause direkt aus dem Hahn zapfen. Bei anderen Lebensmitteln aber muss ich die Verpackung umdrehen und suchen. Nicht immer ist der Herkunftsort detailliert angegeben, manchmal steht sogar nur Deutschland drauf.

Dass es aber auch viele verarbeitete Lebensmittel aus der Region gibt, finde ich bei meiner Recherche heraus. Es gibt Backwaren, Wurstwaren, Aufstrich und sogar fertige Gerichte, Likör und Bier. Nur muss man für sich selbst abwägen, welchen Anteil Region darin haben soll. Da geht die Spanne nämlich teils stark auseinander.

Eigentlich kann das ja dann doch gar nicht so schwer sein, denke ich. Rein regional müsste doch drin sein.

Doch schon am ersten Tag merke ich: Ganz so leicht ist es nicht – zumindest wenn man 100 Prozent Region will. Ich muss aber auch zugeben, richtig gut vorbereitet hatte ich mich nicht. Daher gab es am ersten Morgen meines Experiments auch nur ein Joghurt (aus Lilienthal, bis auf das Maracuja-Püree) und ein Butterbrot – Herkunft hier: Emstek und Ammerland.

Suche nach Herkunft

Nach den ersten zwei, drei Tagen füllt sich mein Kühlschrank mit regionalen Lebensmitteln. Leckeres Gemüse – Karotten, Gurken, Radieschen – und Obst, darunter Pflaumen und Äpfel landet im Fach. Ich merke aber auch, wie weit verzweigt das globale Geflecht ist. Im Brot, dass ich esse, ist da auch regionales Getreide verarbeitet? Die Paprika und der Mais in der Suppe vom Fleischer, ist das hier gewachsen? Und wo ist das Schwein aufgewachsen, das in der Gyrossuppe steckt?

Beim Einkaufen fühle ich mich schon leicht seltsam, auf jeder Dose und Packung nach der genauen Herkunft zu suchen. Aber irgendwie gibt mir das ein gutes Gefühl. Und auch schon eins, zu wissen wo ich hingreifen muss. Und von welchen Lebensmitteln ich (auf Zeit) die Finger lassen muss.

Gleich an Tag 2 kommt das, was ich befürchtet hatte: Ich bin zum Mittagessen verabredet. Und zwar beim Vietnamesen. Eine Absage kommt für mich nicht in Frage – also gibt es sogleich eine Ausnahme. Im Büro angekommen hat der Kollege zum Abschied Kuchen gebacken. Also: Wieder eine kleine Ausnahme.

Nach gut einer Woche Experiment habe ich gefühlt 70 Prozent regionale Lebensmittel gegessen. Ob da wohl noch mehr geht?