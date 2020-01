Oldenburg Sabine Blütchen ist die Präsidentin der 49. Synode der Evangelischen Kirche in Oldenburg. Bei der Konstituierung der 49. Synode wurde die 66-Jährige am Samstagmorgen in der Oldenburger Lamberti-Kirche einstimmig zur Synodalpräsidentin gewählt. Die Oldenburgerin war bereits in der 47. und 48. Synode Präsidentin. Blütchen ist in Oldenburg-Osternburg Kirchenälteste und gehört auch zum Präsidium der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Synode der Evangelischen Kirche In der evangelischen Kirche sind Synoden die Parlamente der Landeskirchen. Sie beschließen Gesetze, verabschieden den Haushalt und wählen den Bischof oder die Bischöfin. Dabei vertreten sie die Interessen der Ortsgemeinden, also der kirchlichen Basis, und der Landeskirche. Das Wort Synode bezeichnet ursprünglich eine Kirchenversammlung und leitet sich vom griechischen „synodos“ („gemeinsam auf dem Weg sein“) her. In Oldenburg zählen zur Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche insgesamt 60 Delegierte, darunter sind derzeit 26 Frauen und 34 Männer. 54 Mitglieder wurden von den sechs Kirchenkreissynoden gewählt, sechs weitere Synodale wurden vom Oberkirchenrat berufen. Darunter sind erneut zwei Jugendvertreter. Außerdem gehören 18 Pastorinnen und Pastoren der Synode an. Die Hälfte der Parlamentarier arbeitet erstmals in dem Gremium mit. Die Legislaturperiode der Synode dauert sechs Jahre. Das Kirchenparlament tagt in der Regel jährlich im Frühjahr und im Herbst im Evangelischen Bildungshaus Rastede (Kreis Ammerland). Die Synode ist das oberste Organ der oldenburgischen Kirche. Zur Kirchenleitung gehören weiter der Bischof, der Oberkirchenrat und der Gemeinsame Kirchenausschuss. Der Gemeinsame Kirchenausschuss führt die Geschäfte der Synode, wenn die Delegierten nicht tagen. Zur oldenburgischen Kirche zählen 116 Gemeinden zwischen der Nordseeinsel Wangerooge und den Dammer Bergen. Ihr gehören rund 405 000 Mitglieder an.

Zu Blütchens Stellvertretern im Oldenburger Präsidium wurden – ebenfalls einstimmig – Birgit Osterloh (63, Elsfleth) und Pfarrer Kai Wessels (62, Wilhelmshaven) gewählt. Zu den drei Schriftführern bestimmten die 58 Synodalen Anke Helms-Brandau (68, Augustfehn), Jutta Wilhelms (59, Schortens) und Jost Richter (61, Elsfleth). Auch sie gehören zum Präsidium.

Alle Mitglieder des Präsidiums waren die jeweils einzigen Kandidaten. Blütchen wurde in geheimer Wahl gewählt, die anderen in offener Abstimmung. Mit einem Festgottesdienst wurden die Synodalen am Nachmittag in ihr Amt eingeführt.

Platz neu finden

Die Synode, das oberste Organ der Evangelischen Kirche in Oldenburg, stehe vor großen Herausforderungen, sagte die neugewählte Präsidentin Blütchen nach ihrer Verpflichtung durch Bischof Thomas Adomeit. Von der Vorgängersynode seien die Themen Haushaltskonsolidierung und die Reduzierung der Aufgaben übernommen worden. Es würden aber auch neue Herausforderungen auf die Synodalen zukommen. Kirche müsse ihren Platz in der Gesellschaft neu finden, sagte Blütchen. Zuallererst ginge es aber um die Erfüllung des Auftrags, die Seelsorge und den Gottesdienst für die Menschen im Oldenburger Land zu gestalten.

Bei der konstituierenden Sitzung der Synode ging es um die Besetzung weiterer wichtiger Positionen in den Gremien der Synode. Die Synodalen selbst sind für sechs Jahre gewählt. Die Synode besteht aus 60 Mitgliedern – 26 Frauen und 34 Männer. Davon sind 54 im vergangenen Jahr von den Kreissynoden gewählt worden, sechs weitere Mitglieder sind berufen worden. Von den Synodalen sind 18 Pastoren, zwei Drittel sind andere Gemeindeglieder (Kirchenälteste).

In den wichtigen Gemeinsamen Kirchenausschuss, das ist das entscheidende Gremium, wenn die Synode nicht tagt, wurden vier Synodale in geheimer Wahl gewählt (es gab mehrere Kandidaten): als nicht-theologische Mitglieder Rüdiger Schaarschmidt (Wilhelmshaven) und Dr. Michael Jonas (Oldenburg), als theologische Mitglieder Kreispfarrer Bertram Althausen (Delmenhorst) und Pfarrerin Anke Stalling (Wilhelmshaven).

Viele Abstimmungen

Dem Gemeinsamen Kirchenausschuss gehören ferner neben der Präsidentin Blütchen auch Bischof Adomeit, die Oberkirchenräte Gudrun Mawick, Dr. Susanne Teichmanis und Detlef Mucks-Büker an. Zahlreiche Gremien galt es in einem Abstimmungsmarathon zu besetzen, darunter etwa die Mitglieder des Kirchensteuerbeirats oder der Wahlausschuss für das Bischofs- und Oberkirchenratsamt.

Eingangs hatte Bischof Adomeit die Synodalen begrüßt und ihnen zu ihrer Berufung gratuliert. Sie müssten jetzt für die gesamte Kirche Entscheidungen treffen, nicht nur für den jeweiligen Kirchenkreis. „Wer ein synodales Amt übernimmt, darin übrigens durchaus verwandt mit andern öffentlichen Ämtern in Politik und Gesellschaft, setzt sich der Kritik anderer aus“, erinnerte er die Synodalen. „Sie dürfen, Sie sollen aber auch entscheiden.“