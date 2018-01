Oldenburg Erleben Sie mit uns Oldenburgs Glamour-Nacht: Die Redakteure Inga Wolter und Denis Krick werfen sich am Samstag für Sie in Schale und berichten live aus dem Staatstheater. Wer also keine Karten ergattert hat, kann Musik, Tanz und Showeinlagen gemütlich vom Sofa aus verfolgen. Los geht’s ab 18.15 Uhr hier (siehe unten) – und bis in die Nacht hinein direkt im Stream.

Also: Füße hoch, Schoki raus und Stream an! Ob vom Roten Teppich, von der Balleröffnung oder zur Mitternachtsüberraschung: Inga Wolter und Denis Krick sind immer wieder für Sie dabei, flanieren mit der Kamera durchs Theater und versuchen – nur für Sie – ein Tänzchen aufs Parkett zu legen. Viel Spaß beim Zuschauen!

Der Ball ist eröffnet!

Live vom roten Teppich

Sehen Sie hier, wie unsere Reporter im Theaterfundus eingekleidet wurden.