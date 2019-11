Oldenburg Seit Mitte Oktober konnten ihre Fans die Sängerin Lea auf ihrer „Zwischen meinen Zeilen“-Tour live erleben. Doch seit Anfang November kämpft die Künstlerin mit Stimmproblemen. Zunächst sagte sie ihre Auftritte in Oberhausen, Wiesbaden und Olsberg aus gesundheitlichen Gründen ab. Auf ihrer Facebook–Seite schien die Sängerin damals noch zuversichtlich, dass es weitergehen würde: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, noch in diesem Jahr Ersatztermine zu finden.“

Doch am Dienstag kam die Ernüchterung. Lea wendete sich auf Facebook an ihre Fans und teilte mit, dass die gesamte Tour abgesagt ist. Von der Tour-Absage sind auch die Konzerte in Aurich am 7.November, Osnabrück am 14. November und Bremerhaven am 16. November betroffen. Ersatztermine würde es vorerst nicht geben. Der Arzt habe ihr angeordnet, ihre Stimme zu schonen. Sie müsse dieser Anordnung nachkommen, um 2020 wieder voll durchstarten zu können. „Meine Stimme ist mein unersetzbares Instrument“, schreibt die Künstlerin in einem Facebook-Beitrag.

Die Tickets für die Tour können an allen Vorverkaufsstellen und bei allen Online-Ticketanbietern zurückgegeben werden, bei denen sie gekauft wurden. Das teilte die Sängerin ebenfalls in ihrem Facebook-Beitrag mit.