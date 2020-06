Maritimes Segelevent: 19. Wilhelmshaven Sailing-Cup auf 2021 verlegt

Wilhelmshaven Der Wilhelmshaven Sailing-CUP, der vom 2. bis 4. Oktober stattfinden sollte, findet aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie vom 24. bis 26. September 2021 statt. Das teilte eine Sprecherin der Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH am Montag mit. Noch bis zum Schluss habe man gehofft, dass der Wilhelmshaven Sailing-CUP in diesem Jahr wie geplant durchgeführt werden kann. Doch nun musste auch die maritime Großveranstaltung für dieses Jahr abgesagt werden.

Das Projektteam habe laut eigener Aussage mit den Traditionsschiffen und Veranstaltungspartnern versucht, für alle Projektbereiche Schutz- und Hygienekonzepte zu erstellen. Es sei fast unmöglich, ohne dass viele Programmpunkte gar nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden könnten. „Wir stecken den Kopf nicht in den Sand“ sagt Projektleiterin Heike Gorath. „Wir haben in den letzten Tagen ein Konzept erarbeitet, wie auch im Pandemiejahr einige deutsche und niederländische Traditionsschiffe die maritime Stahlkraft von Masten und Segeln in unseren Hafen bringen können.“ Weitere Infos dazu sollen folgen.

Alle Landratten und Seebären dürfen sich laut der Wilhelmshaven Touristik und Freizeit GmbH auf jeden Fall auf ein wunderbares maritimes Segelevent vom 24. bis 26. September 2021 freuen. Alle für dieses Jahr gekauften Tickets für das Segelerlebnis behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin, Samstag, 25. September 2021, oder können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Außerdem können alle Segelinteressierten schon jetzt Tickets für 2021 bei der Tourist-Information Wilhelmshaven in der Ebertstraße 110 oder unter www.wilhelmshaven-sailing-cup.de erwerben.