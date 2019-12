Wilhelmshaven Er gehörte nicht zu den Lautsprechern, hatte aber eine Menge zu sagen; auf den Zeitungsfotos, die ihn zeigten, stand er nicht vorn in der ersten Reihe, sondern eher hinten oder am Rand – aber mit seinem verschmitzten Lächeln konnte Volkmar von Nordeck den Menschen direkt ins Herz leuchten. Am vergangenen Sonntag ist er im Alter von 60 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben.

Als Lehrer an den Berufsbildenden Schulen Wilhelmshaven hat er Generationen von Schülern eigene Zugänge zur Kunst vermittelt, sie gefördert, ermuntert, inspiriert, ihnen Mut gemacht, sich selbst zu verwirklichen, die eigene Bedeutung zu finden… Seine Beliebtheit bei den Schülerinnen und Schülern hatte auch damit zu tun, dass er sich selbst nicht den Vordergrund drängte, nicht nach scheinbarer Bedeutung und öffentlicher Anerkennung strebte, obwohl er sie verdient gehabt hätte.

So sorgte er im Jahr 1997 für bundesweite positive Schlagzeilen, ohne selbst aufzutreten. Volkmar von Nordeck war der Motor eines beispielhaften Kunstprojekts der ganz besonderen Art. Im Tanklager der Nord-West Oelleitung GmbH entstand damals das größte Graffiti-Gemälde Deutschlands, wenn nicht sogar Europas oder der Welt. Von Nordeck hatte zuvor eine Gruppe talentierter Sprayer aus der Illegalität geholt, ihnen einen legalen Platz auf dem Schulgelände für ihre Kunst besorgt und ihnen geholfen, sich zu entwickeln.

Höhepunkt des Projektes war dann das Bemalen eines ausgedienten Öltanks der NWO. Wilhelmshavener Firmen stellten die nötige Farbe sowie sichere Gerüste zur Verfügung, so dass ein mächtiges Kunstwerk mit lokalen Bildmotiven entstehen konnte. Über Jahre prägte der farbenprächtige Tank das Gesicht des Wilhelmshavener Ölhafens, war beliebtes Fotomotiv der Küstentouristen und immer wiederkehrendes Thema der lokalen und überregionalen Berichterstattung.

Der beliebte Kunsterzieher wirkte aber nicht nur für seine Schüler. Als regelmäßiger Autor der „Wilhelmshavener Zeitung“ brachte er den Menschen in der Jadestadt international bedeutende Künstler wie Gerhard Richter oder die Streetart-Legende Banksy nahe – und ganzseitige Artikel schrieb er beispielsweise auch über die Kasseler Documenta einschließlich ihrer Außenstelle in Athen.

Als aktives Mitglied des Clubs zu Wilhelmshaven galt Volkmar von Nordeck als einer der Augenöffner für die Kulturlandschaft Wilhelmshavens, war beteiligt an Publikationen über Denkmäler im öffentlichen Raum, gehörte zu den Initiatoren einer Schülerausstellung zum 150. Stadtjubiläums und war Mitglied einer Jury, die besondere Gebäude mit dem Stadtbildpreis auszeichnete.

Seine Familie und Freunde trauern um einen noblen Mann, der nie groß nach vorn drängte, jetzt aber eine große Lücke hinterlässt. Abschied nehmen sie am Montag, 23. Dezember, um 12 Uhr mit einem Trauergottesdienst in der Christus- und Garnisonkirche.

Kondolieren unter www.nwz-trauer.de