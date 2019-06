Wilhelmshaven Ein großer Fest- und Trachtenumzug ist an diesem Sonntag der Höhepunkt im Programm des 36. „Tags der Niedersachsen“ in Wilhelmshaven. Ab ca. 15 Uhr ziehen rund 80 Gruppen vom Südstrand aus über die Festmeile am Großen Hafen und zeigen ein buntes Bild des Landes.

Diese Vielfalt, die Niedersachsen prägt, steht auch für Ministerpräsident Stephan Weil im Mittelpunkt des Landesfests. „Niedersachsen ist das vielfältigste und schönste Land Deutschlands – und das kann man hier sehen“, sagte er. Weil war mit den Ministerinnen und Ministern Dr. Carola Reimann (Soziales und Gesundheit), Barbara Havliza (Justiz), Boris Pistorius (Inneres und Sport), Olaf Lies (Umwelt) und Grant Hendrik Tonne (Bildung) am Samstag in die Jadestadt gekommen, um das Fest offiziell zu eröffnen.

4000 Ehrenamtliche dabei

Der Ministerpräsident lobte das große ehrenamtliche Engagement hinter der Veranstaltung. 4000 Ehrenamtliche machen mit und präsentieren sich auf der Festmeile mit Tanz, Musik, Hilfsorganisationen, Kulturinitiativen, Sportangeboten und vielem mehr.

Der 36. „Tag der Niedersachsen“ begann bereits am Freitag Nachmittag mit Musik, Tanz, Street-Food und einem eindrucksvollen Höhenfeuerwerk. Ein Stargast am Samstag war der Sänger Michael Schulte, Viertplatzierter beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon.

Party bis Sonntagabend

Der „Tag der Niedersachsen“ ist Teil des Programms zum 150-jährigen Bestehen Wilhelmshavens und findet erstmals in der Jadestadt statt. Noch bis Sonntagabend dauert die größte Party des Landes auf der Festmeile rund um den Großen Hafen . Auf sechs Bühnen gibt es Musik für jeden Geschmack, direkt am Meer dreht sich ein Riesenrad, Historische Schiffe liegen am Bontekai und an der Wiesbadenbrücke und können dort teilweise auch besichtigt werden. Die Festmeile ist am Sonntag bis 18 Uhr geöffnet. Die Innenstadt ist rund um den Großen Hafen gesperrt. Wer mit dem Auto kommt, sollte auf die Park&Ride-Plätze ausweichen. Die Nordwest-Bahn hat Sonderzüge im Einsatz, der Bahnhof liegt direkt an der Festmeile.

