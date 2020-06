Musikergeschichten: „In Notenlehre hatte ich eine Fünf!“

Wilhelmshaven Käme Peter Koobs nicht aus Wilhelms-

haven, sondern aus England, man dürfte ihn wohl mit

„Sir“ anreden. Denn niemand Geringeres als Brian May,

Gitarrist der englischen Rocklegende Queen, ernannte ihn im Herbst 2006 zu seinem offiziellen Vertreter im Musical „We Will Rock You“ und verlieh dem 52-Jährigen damit einen künstlerischen Ritterschlag. Im engeren Sinn feudaler Rangordnungen mag ein solcher Adelstitel zwar nicht ganz korrekt sein, doch May ist verantwortlich für Welthits wie „We Are The Champions“, „Bohemian Rhapsody” oder „Radio Gaga“ und somit selbst eine Art Rock-Monarch. „Als ich die Einladung zum Vorspielen bekam, wollte ich den Musical-Job eigentlich gar nicht“, erinnert sich Koobs. „Seinerzeit hatte ich wichtige Projekte in Hamburg und war nur neugierig, wie weit ich es im großen Bewerberfeld schaffen würde. Doch dann stellte sich heraus, dass May und Queen-Schlagzeuger Roger Taylor persönlich die Besetzung für ihr Musical auswählen und unbedingt mich wollen. Die beiden haben mich quasi überredet.“ Sein Musical-Engagement in Zürich hat Koobs mittlerweile zwar

wieder beendet, doch der Kontakt zum Queen-Gitarristen, mit dem er seither befreundet ist, besteht weiterhin.

Im Dezember 1995 hatte Koobs seine Heimat Wilhelmshaven verlassen, um an der Hamburger Musikhochschule den „Kontaktstudiengang Popularmusik“ zu absolvieren. Dort bekam er das Rüstzeug, um im Studio und auf der Bühne für deutsche und internationale Stars tätig werden zu können: Koobs ging mit Helene Fischer auf Tour, spielte für Rosenstolz und Peter Maffay, arbeitete mit Joachim Witt, Matthias Reim und Helen Schneider, war festes Mitglied in der Band von Heinz Rudolf Kunze und tourte viele Jahre für Pe Werner.

Zudem wurde er als Gitarrist für international erfolgreiche Musicals wie „Jesus Christ Superstar“‚ „Rocky Horror Picture Show“, „Mamma Mia“ oder „Tommy“ gebucht. Auch im Fernsehen war Koobs zu sehen: In der Folge „Abraca-dabra“ der NDR-Serie „Großstadtrevier“ bekam er eine Musikergastrolle, mit – wie er augenzwinkernd verrät – „Jan Fedder und ganz viel Wodka.“

Grundlage für Koobs’ Karriere ist sein großes musiktheoretisches Wissen und die stilistische Flexibilität. Doch beides eignete er sich erst spät an: „In meiner Schulzeit in Wilhelmshaven verweigerte ich mich der Notenlehre und bekam im Zeugnis eine Fünf, obwohl ich vermutlich der beste Musiker der Klasse war. Später an der Hochschule

wurde mir klar, dass man als Berufsmusiker diese Kenntnisse braucht.“

Sie kommen ihm auch dann zugute, wenn er – wie

bereits seit 2009 – mit Howard Carpendale auf Tournee geht. Ein Rockgitarrist im Schlagerzirkus, passt das?

Koobs: „Natürlich musste ich darüber nachdenken, ob es cool ist, da mitzuspielen. Diese Frage habe ich anfangs auch mit Carpendales musikalischem Direktor erörtert. Er rief mich an und meinte, ich solle mir die Sache einfach mal anschauen. Es sei nicht das, was man als Außenstehender erwartet, kein traditioneller Schlager. Das konnte ich anschließend nur bestätigen. Allerdings würde ich nicht noch zehn Schritte weiter bis in den Schlagersumpf gehen, denn im Grunde genommen bin ich Rockmusiker.“

Und als solcher ist Koobs vor drei Jahren an die Jade

zurückgekehrt. In seiner Heimatstadt hat er das „Electric Babyland Studio“ eingerichtet und unter anderem das Album „Schöne Grüße vom Schicksal“ von Heinz Rudolf Kunze produziert. Die Entscheidung für ein eigenes Studio sieht Koobs unter rein pragmatischen Gesichtspunkten: „Kein Musiker fängt mit seinem Instrument an, um für andere Künstler zu arbeiten. Aber letztendlich ist dies mein Beruf, es ist ein Handwerk und eine Dienstleistung.“