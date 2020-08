“winterreise“-Film über Schicksal Oldenburger Juden: Auf Spurensuche der Familie Goldschmidt

Oldenburg Der Musiker Günther Goldschmidt wurde 1913 in Oldenburg geboren. Unter dem Titel „Vinterrejse“ (Winterreise) ist die Biographie seines Sohnes Martin Goldsmith von den Regisseuren Anders Østergaard und Erzsébet Rácz verfilmt worden. Das Oldenburgische Staatstheater zeigt den Film als Deutschland-Premiere am 6. September mit Bruno Ganz in seiner letzten Rolle.

Günther Goldschmidts Eltern Toni Behrens und Alex Goldschmidt hatten 1911 in einem Gebäude an der Ecke Schüttingstraße/Achternstraße in Oldenburg das „Haus der Mode“ eröffnet. Die Geschäfte der Damenboutique gingen so gut, dass im Herbst 1919 das geräumige Haus Gartenstraße 34 erworben werden konnte, dessen Garten Rosen, Rhododendren und Obstbäume schmückten und dessen Nähe zum Schlossgarten den Kindern zusätzliche Spielmöglichkeiten eröffnete.

Über die Mutter zur Musik

Günther besuchte die Oberrealschule – das heutige Herbartgymnasium. Zur Musik kam er durch die Mutter, die den Jungen oft ins Theater und Konzert mitnahm. So hörte er in der Lambertikirche Bachs Matthäuspassion, sah im Landestheater Lortzings Oper Zar und Zimmermann, auch Shakespeares Sommernachtstraum und begeisterte sich in einem Saal des Schlosses für Beethovens Streichquartette und dessen Fünftes Klavierkonzert mit dem jungen Pianisten Rudolf Serkin.

Im Haus Gartenstraße stand ein Klavier der Marke Knabe, und als Günther elf oder zwölf Jahre alt war, nahm er Klavierunterricht. Doch obwohl er Musik liebte und Serkins Spiel ihn beeindruckte, besaß er keine Ausdauer beim Üben. Erst eine Aufführung von Mozarts Zauberflöte brachte, wie Goldsmith berichtet, die Wende. „Als er Tamino und Pamina durch die Feuer- und Wasserprüfungen wandeln sah, wobei nur der Flötenton sie schützte, genügte es, um Günthers Absicht zu ändern. Jetzt sollte die Flöte sein Instrument werden.“

Den Unterricht übernahm Walter Hoss, der zweite Flötist des Opernorchesters. Günther widmete sich dem neuen Instrument intensiv, übte manchmal bis in die Nacht und wurde bald für das Orchester seiner Schule vorgeschlagen.

Den Ausdruck „Jude“ hörte Günther als Schimpfwort erstmals 1925 oder 1926. Diese Verwendung des Wortes, bei der die Religion bzw. die Abstammung als charakteristisches Merkmal hervorgehoben wurde, überraschte ihn und seine Familienangehörigen. Fühlten sie sich doch, wie die meisten deutschen Juden, in erster Linie als Deutsche und dies erst recht, wenn sie – wie Alex Goldschmidt – ihr Leben als Soldat im Ersten Weltkrieg für Deutschland aufs Spiel gesetzt hatten.

Ab 1927 führten die Nationalsozialisten in Oldenburg engagiert Wahlkampf, deren Zeuge Günther mehrfach wurde. Er hörte, wie sie den angeblich unangemessenen Einfluss von Juden und Kommunisten anprangerten und sich gegen alles wendeten, was sie im Landestheater und in der Oper der „entarteten“ Kunst zurechneten.

Er nahm auch an einem Konzert mit der Kammermusik für Klavier und zwölf Instrumente von Paul Hindemith teil, das unterbrochen wurde, als eine Gruppe von SA-Männern anfing, Eier und Tomaten auf die Bühne zu werfen.

Bei der Oldenburger Premiere der Oper Wozzeck von Alban Berg im Jahre 1929 marschierte die SA die Gänge des Theaters auf und ab und brüllte Parolen, bis die Polizei kam und das Theater räumte. Während Günther den Eltern empört darüber berichtete, nahm sein Vater die Vorkommnisse zunächst nicht ernst.

1932 aber bekam Oldenburg als erstes deutsches Land einen nationalsozialistischen Ministerpräsidenten, und am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Im April folgten Aufrufe, jüdische Geschäfte zu boykottieren. Vor den Läden postierten sich SA-Männer mit Schildern, auf denen stand: „Deutsche! Wehrt euch! Kauft nicht bei Juden!“

Boykott jüdischer Händler

Nun war Alex Goldschmidt selbst betroffen – ebenso wie die Apotheke gegenüber und ein Delikatessen-Geschäft in der Achternstraße. „Wie pervers“, dachte er. „Man könnte denken, die Juden seien die Angreifer und nicht die Angegriffenen!“ Doch die Laufkundschaft wurde weniger; längst bestellte Ware wurde storniert; nur wenige Kunden nicht-jüdischer Abstammung ließen sich nicht einschüchtern und hielten ihm die Treue.

Die finanziellen Einbußen zwangen die Familie, das schöne Haus in der Gartenstraße zu verkaufen, viele ihrer Möbel abzugeben, Köchin, Hausmeister und Gärtner zu entlassen und am 30. September 1933 in eine Wohnung in der Würzburger Straße 35 direkt an der Eisenbahnlinie zu ziehen. Günther, der das Abitur abgelegt hatte, konnte sich dieser schmerzlichen Situation insofern etwas entziehen, als er das Studium des Flötenspiels am Konservatorium in Sondershausen aufnahm.

Obwohl Alex versuchte, durch vermehrte Arbeit und Preissenkungen gegenzusteuern, ließ sich der negative Trend nicht aufhalten. Gold-smith berichtet, dass Magnus Sander, der über dem „Haus der Mode“ die „Etage der kleinen Preise“ betrieb, nach einem äußerst enttäuschenden Weihnachtsgeschäft im Januar 1934 mit einem Vorschlag zu Alex kam. Da dieser seine Preise so drastisch gesenkt habe, so Herr Sander, seien ihre beiden Geschäfte einander viel ähnlicher als früher. Wenn Alex willens sei zu verkaufen, werde Sander beide Geschäfte zu einem machen und als alleiniger Besitzer das Risiko übernehmen.

Alex brauchte nicht lange, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Im März war der Verkauf perfekt, und das „Haus der Mode“ existierte nicht länger. Aber, schreibt Goldsmith, „dem finanziellen Schaden folgte die Beleidigung.

Als Alex eines Tages im Juni die Zeitung aufschlug, las er die Anzeige jenes Mannes, den er als Geschäftspartner willkommen geheißen hatte. Diese Anzeige gab stolz bekannt, dass an der Ecke Achtern- und Schüttingstraße ‚der Jude Goldschmidt‘ nicht mehr Handel treibe und dass die Kunden eingeladen seien, das gut gehende Geschäft zu besuchen, das nun allein von Magnus Sander betrieben werde.“

Flucht in die USA

Günther Goldschmidt musste das Konservatorium in Sondershausen schon nach einem Semester aus „rassischen Gründen“ verlassen. Er konnte das Studium 1934 in Karlsruhe fortsetzen, bis ihn Ende 1935 auch hier dasselbe Schicksal ereilte. Glücklicherweise suchte der Jüdische Kulturbund 1936 einen Flötisten, so dass er zunächst in Frankfurt/Main und dann in Berlin im Kulturbund-Orchester als Erster Flötist spielen konnte.

Mit seiner Frau Rosemarie Gumpert gelang es ihm, 1941 in die USA zu emigrieren, während seine Eltern und Geschwister, Großmutter und Schwiegermutter in Konzen-trationslagern umkamen.