Landwirt setzt auf Trüffel

Alfeld Landwirt Fabian Sievers aus Alfeld im Landkreis Hildesheim setzt auf eine in Deutschland noch sehr schwach besetzte Nische: Der 49-Jährige baut im Leinebergland Trüffel an.

2019 war nach einer sechseinhalbjährigen Vorbereitungszeit die erste Ernte, 2020 kam die zweite hinzu. Ungefähr drei Kilogramm brauchbaren Trüffel erntete er im vergangenen Jahr, so das Landvolk in Hannover. Seine Ernte wächst von Jahr zu Jahr und geht an Kunden und Gastronomie.

Sein Ziel: Künftig will Sievers mit einem Stand auf dem Markt seine Trüffel aus der Region als „Alfelder Trüffel“ an Feinschmecker verkaufen, als regionale Spezialität, ähnlich wie Nienburger Spargel. Derzeit könne er allerdings noch nicht vom Ertrag der Trüffel-Ernte leben.

Seiner Ansicht nach könnten noch mehr Landwirte auf den Trüffel als Standbein setzen. „Ganz Deutschland ist Trüffelland. Überall gibt es Standorte, wo Trüffel gut wachsen“, sagt Sievers. Die Gegend um Alfeld herum habe wegen des Muschelkalkbodens das Zeug zur Hochburg.