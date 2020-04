Nutztierstrategie: Nutztiere müssen anders gehalten werden

Berlin Die Haltung von Schweinen, Geflügel und Rindern in Deutschland steht in der Kritik; Landwirte sehen sich am Pranger. Neben der schwindenden Akzeptanz in der Gesellschaft und Vorwürfen von Umweltpolitikern werden die Nutztierhaltungsbedingungen auch von Wissenschaftlern kritisiert. Die Reaktion der Politik: Sie ließ Umbaustrategien entwerfen.

Die jüngste Strategie kommt von einem Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung, einem hochkarätigen Beraterkreis aus Wissenschaft, Politik und Sachverständigen unter Vorsitz des ehemaligen Bundeslandwirtschaftsministers Jochen Borchert (CDU). Die jetzige Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner nannte die Mitte Februar, kurz vor Corona, vorgelegten Empfehlungen „herausfordernd“ und sagte „eine sorgfältige Prüfung“ zu.

Die Empfehlungen sind ein Stufenplan und geben der Branche – Landwirtschaft, Weiterverarbeiter und Einzelhandel – 20 Jahre Zeit. Noch für dieses Jahr fordert der Expertenkreis eine „freiwillige, staatliche Tierwohlkennzeichnung bei Schweinen“. Diese soll 2021 auf Geflügel, Verarbeitungseier, Rindfleisch und Milch ausgeweitet werden. Erst 2025 soll ein solches Tierwohllabel verpflichtend sein, und zwar möglichst auf EU-Ebene. Dann soll für die Nutztieraufzucht für mindestens 50 Prozent der Tiere ein etwas höherer Tierwohlstandard (Stufe 1) gelten, für mindestens zehn Prozent ein deutlich höherer Standard (Stufen 2 und 3). 2030 soll für alle Tierarten Stufe 1 gesetzlicher Mindeststandard werden; für mindestens 40 Prozent der Produktion Stufe 2. Erst 2040 würde hiernach die Stufe 2 gesetzlicher Mindeststandard für alle Tierarten.

Zwingende Voraussetzung für den Zeitplan sei „die Anpassung der förder-, bau- und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen“ durch die Politik, heißt es. Und eine umfassende Förderung der Landwirte. „Dieser Umbau kostet viel Geld“, weiß nicht nur Klöckner.

Die Borchert-Kommission möchte den Landwirten 80 bis 90 Prozent ihrer Umbau- und Haltungskosten ausgleichen „mit einer Kombination von Prämien zur Abdeckung der laufenden Kosten“ und einer Investitionsförderung. Wie hoch der Förderbedarf ist, hat das Kompetenznetzwerk auch ausgerechnet: 2025 jährlich 1,2 Milliarden Euro, 2030 rund 2,4 Milliarden Euro jährlich und ab 2040 dann 3,6 Milliarden Euro im Jahr.

Und wer zahlt: Wir alle, als Verbraucher und Steuerzahler.

Das Kompetenznetzwerk hat mehrere Finanzierungsmöglichkeiten durchgespielt: allgemeine Steuermittel, Änderungen bei den EU-Beihilfen für Landwirte, eine Sonderabgabe Tierwohl und Verbrauchssteuern auf tierische Produkte. Das Ergebnis: „Für eine Erhebung von Steuern und Abgaben auf tierische Produkte spricht, dass . . . sich eine Lenkungswirkung ergibt und die Bürger proportional zu ihrem Verbrauch an tierischen Produkten belastet werden“. Allerdings sollten Haushalte mit niedrigem Einkommen „sozialpolitisch flankiert“ unterstützt werden.

Wie hoch die Steuer/Abgabe sein müsste, haben die Experten ebenfalls berechnet: 40 Cent pro Kilogramm Fleisch und Fleischverarbeitungsprodukte, zwei Cent pro Kilo Milch und Eier und 15 Cent je Kilo Käse, Butter und Milchpulver. Hieraus ergäben sich Steuereinnahmen „in Höhe des Finanzierungsbedarfs von 3,6 Milliarden Euro“. Diese mengenbezogene Abgabe auf tierische Produkte, als Tierwohlabgabe bezeichnet und technisch als Verbrauchssteuer umgesetzt, wäre „die bestgeeignete Lösung“.

Erstaunlich wohlwollend wurden die Empfehlungen der Borchert-Kommission von Bauern-, Umwelt- und Verbraucherverbänden aufgenommen. Sogar für den Vorsitzenden der Grünen im Deutschen Bundestag, Anton Hofreiter, „geht vieles von dem Vorgeschlagenen in die richtige Richtung“. Nur die FDP spricht sich gegen eine solche „Fleischsteuer“ aus. Gero Hocker, agrarpolitischer Sprecher der Liberalen im Bundestag: „Eine wie auch immer ausgestaltete Fleischsteuer füllt am Ende nur den Staatssäckel, kommt aber nicht bei den Tieren an.“