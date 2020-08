Digitalisierung: Digitale Technik unterstützt Landwirte

Frage: Wie digital arbeiten Landwirte heute bereits?

Frage: Welche Arbeiten sind auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Regel bereits weitgehend digitalisiert?

Frage: Was treibt die weitere Digitalisierung in der Landwirtschaft voran?

Frage: . . . und das heißt im Einzelnen?

Frage: Digitale Technik kostet Geld. Erzwingt die Wirtschaftlichkeit damit immer größere landwirtschaftliche Betriebe?

Frage: Wie unterstützt die Landwirtschaftskammer die Landwirte beim Thema Digitalisierung?

Ortmann: Und wir haben ein praxisnahes Versuchswesen. Bundesweit einmalig ist unser kürzlich mit dem niedersächsischen Landwirtschaftsministerium in Hannover und regionalen Partnern gestartetes Praxis-Labor Digitaler Ackerbau in Schickelsheim im Kreis Helmstedt. Auf einem land-wirtschaftlichen Betrieb setzen wir Digitaltechnik wie Drohnen oder computergesteuerte Landmaschinen in normalen Betriebsprozessen ein. Mit Sensoren erfassen wir die Effekte auf die Abläufe und die Pflanzenerträge sowie auf die natürlichen Ressourcen. Damit wollen wir optimale betriebliche Prozesse durch digitale Datenvernetzung in der Pflanzenproduktion identifizieren und den Landwirten vermitteln.