ENNI soll Landwirten bei der Düngung mehr Sicherheit geben

Rund 30 000 landwirtschaftliche Betriebe in Niedersachsen müssen die von ihnen eingesetzten Düngermengen an die Düngebehörde in Oldenburg melden. Zur Vereinfachung des Verfahrens wurde von der Düngebehörde der Landwirtschaftskammer Niedersachsen die elektronische Datenbank ENNI – Elektronische Nährstoffmeldungen Niedersachsen – entwickelt. Sie ist in Deutschland einzigartig. „Damit wird den landwirtschaftlichen Betrieben ein Instrument an die Hand gegeben, das ihnen hilft, die neuen gesetzlichen Regelungen einzuhalten. Gleichzeitig wird der Grundstein für eine flächendeckend transparente Düngung mit organischen und mineralischen Düngemitteln gelegt“, sagte dazu Gerhard Schwetje, Präsident der Landwirtschaftskammer. ENNI unterstütze damit eine bedarfsgerechte Düngung im Interesse der Landwirtschaft und des Wasserschutzes. Im Fokus steht hierbei immer wieder die Düngung mit Gülle und Gärresten. Mit Blick in die Zukunft ermögliche ENNI weitere interessante Optionen. So könnten durch noch zu entwickelnde Analysetools die Betriebsdaten vielfältig genutzt werden. „Das gilt zum Beispiel für andere behördliche Verfahren wie etwa den Nährstoffcheck für Baugenehmigungen“, präzisierte der Direktor der Landwirtschaftskammer, Hans-Joachim Harms.BILD: