Frage: Frau Nichter-Wolgast, um Ernährung und Essen gibt es seit einiger Zeit einen wahren Hype. Was verbinden Sie mit diesen beiden Begriffen?

Karin Nichter-Wolgast: Ernährung wird meist mit den Adjektiven gesund und ungesund verbunden. Da schwingt schnell der erhobene Zeigefinger mit. Essen ist das, was auf dem Teller ist. Damit verbindet man einen Wohlfühlfaktor; da sind Emotionen im Spiel.





Frage: Es scheint heute alles andere als einfach zu sein, einfach gesund zu essen.

Nichter-Wolgast: Ja, für viele ernährungsbewusste Menschen ist das so. Essen ist für sie zu einer komplizierten und komplexen Angelegenheit geworden. Viele sind auf der Suche nach Orientierung.



Frage: Warum ist das so?

Nichter-Wolgast: Vielen fehlt das Vertrauen in die Erzeugung und Produktion bestimmter Lebensmittel: „Steht viel auf der Zutatenliste, dann lasse ich das Lebensmittel doch lieber im Regal stehen“, so wird teilweise gedacht und gehandelt. Der Regensburger Kulturwissenschaftler Prof. Gunther Hirschfelder formuliert es so: Wir haben keine Qualitätskrise, sondern eine Vertrauenskrise. Konsumenten wollen mehr Transparenz.



Frage: Aber es gibt doch eine Unzahl an Ratgebern für richtige Ernährung . . .

Nichter-Wolgast: . . . die eine Unzahl neuer Ernährungsformen propagieren. Da verbreiten dann selbst ernannte Akteure mit kommerziellen Interessen Halbgares, Halbwahres oder Haltloses zum Thema gesunde Ernährung. Und in der Familie, im Freundeskreis wird dann darüber gestritten und polarisiert. Wissenschaftlich fundierte Aussagen und Empfehlungen – etwa der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder des Bundeszentrums für Ernährung – haben es da schwer, weil sie meist nicht so spektakulär und reißerisch sind.



Frage: Wie sind die Ansprüche der Verbraucher an Essen und Trinken heute?



Nichter-Wolgast: Die sind enorm hoch. Unser „täglich Brot“ soll satt machen und gut schmecken, gesund sein, das heißt reich an wertvollen Inhaltsstoffen und arm an unerwünschten. Zudem soll es möglichst regionaler Herkunft sein, aus tiergerechter Haltung stammen und möglichst bequem in der Zubereitung. Doch das ist noch nicht alles. Klimabewusst und nachhaltig, sowie ethisch und moralisch korrekt sind weitere Anforderungen. Und weil Ernährung ja auch Ausdruck „meines“ persönlichen Lebensstils ist, muss es etwa vegan oder paleo oder glutenfrei sein.



Frage: Und welche Ansprüche für mich wichtig sind, das wird dann über soziale Netzwerke verbreitet.

Nichter-Wolgast: Die sozialen Netzwerke bieten ideale Verbreitungsmöglichkeiten für meine Botschaft: Was habe ich wie, wo, mit wem gegessen und getrunken. Wer kennt das nicht, das Fotografieren des Essens, um das Foto anschließend ins Netz zu stellen. Foodporn wird das genannt und ist ganz klar eine Form der Selbstdarstellung.



Frage: Das klingt ja schon nach missionieren.

Nichter-Wolgast: Ernährung hat religiöse Züge. Dahinter steht der Wunsch nach einem besseren Leben. Da ist das Heilsversprechen von mehr Gesundheit. Rezepte und Regeln der verschiedenen Ernährungsformen geben genaue Anleitung. Der Wunsch nach Geboten und Verboten wird erfüllt. Die Erfahrungen werden in den sozialen Medien, etwa in Blogs, „gepredigt“.



Frage: Warum diese Fokussierung aufs Essen?

Nichter-Wolgast: Dahinter steht die Philosophie: Essen ist der Schlüssel zu fast allem. In Zeiten der Verunsicherung und verloren gegangener Werte kann die Ernährung Halt, Orientierung und Sicherheit bieten. Für diese ist sie sinnstiftend und zu einer Art Ersatzreligion geworden. Für andere Menschen ist Ernährung ein Mittel der Selbstoptimierung mittels Mineralstoff- und Vitaminpräparaten, Eiweißshakes und hartem Fitnessprogramm: Mein Körper ist mein Tempel.



Frage: Sinnstiftung, Körperkult: Wo bleibt der Genuss beim Essen?

Nichter-Wolgast: Viele Menschen können leider nicht mehr genießen. Dabei ist das Genießen so wichtig. Man schafft sich eine Auszeit, baut Stress ab, spannt aus. Wer sich etwas gönnt, tut etwas für sein Wohlbefinden. Richtig, gut und bewusst essen ist ein ganz wichtiger Wohlfühlfaktor.