Bakum Nein, sagen Vater und Sohn unisono, „Gänse sind nicht blöd.“ Ein echtes Vorurteil. Wer „dumme Gans“ sagt, hat keine Ahnung, jedenfalls nicht von Gänsen, sagt Johann-Michel Claßen, der Junior. Okay, Gänse sind vorsichtig, das schon. Sie besitzen eine ausgeprägte soziale Intelligenz. Und sie erkennen Menschen wieder. Das sieht jeder, der mal mit Michael Claßen, dem Senior, in den Stall geht. Wenn der 65-Jährige ruft, sind die Gänse da. Nähert sich dagegen ein unbedarfter Reporter, fangen sie an zu schnattern. Das macht Sinn – so warnen sie ihre Artgenossen.

Tradition zu Weihnachten

Nur jetzt, kurz vor Weihnachten, nützt alles Schnattern wenig. Es ist die Zeit, in der der deutsche Kunde einen guten Weihnachtsbraten wünscht. Traditionell kommt in vielen Familien eine Gans auf den Tisch. Selbst auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff wie der MS „Europa“, die irgendwo zwischen Singapur und Hongkong pendelt, wird eine Weihnachtsgans aus Bakum (Kreis Vechta) im Oldenburger Münsterland serviert.

Für die Claßens heißt das: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Bis zu 18 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Aber nur in den ersten drei Dezemberwochen. Am 20. Dezember wird die letzte Gans ausgeliefert. Danach hat Johann-Michel Claßen endlich Zeit, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen.

„Gänsezucht ist nur ein halbes Jahr ernstzunehmende Arbeit“, sagt der 33-Jährige mit einem Augenzwinkern. Im Grunde genommen herrscht dreimal im Jahr Hochkonjunktur auf dem Hof. Im September ist die Zeit der Stoppelgans, die so heißt, weil sie früher nach der Getreideernte auf den Feldern noch die letzten Körner aufgelesen hat. Sie wird im Alter von neun Wochen geschlachtet, vor dem ersten Umfedern, und steht als Delikatesse bei Gastronomen hoch im Kurs, denn ihr Fleisch ist zart und saftig.

Dann die Wochen vor Sankt Martin – da liefert Johann-Michel Claßen seine Gänse vor allem ins katholische Rheinland, „die klassische Gänsegegend“, beeinflusst von Frankreich und der französischen Küche. Die Martinsgans ist eigentlich der Ursprung des Gänsebratens. Schließlich die Adventszeit, traditionell eigentlich eine Fastenzeit, deren Ende die Weihnachtsgans markiert.

In der ersten Jahreshälfte geht es auf dem Hof in Bakum vergleichsweise ruhig zu. Im April kommen die ersten Küken. Im Sommer sind die Gänse draußen im Mais, der Schutz bietet vor Sonne und Raubvögeln. Wenn sie im Stall sind, dann freiwillig: Dort ist es kühler, dank eines Gründachs.

Harter Preiskampf

Rund 12 000 Gänse werden so im Jahr aufgezogen. Eigentlich ein vergleichsweise angenehmes, aber auch kurzes Gänseleben. Keine Gans wird älter als 24 Wochen. Alle Tiere werden auf dem Hof geschlachtet. Kein Transport bedeutet: weniger Stress. Im Vorraum zur Schlachterei liegt Stroh auf dem Boden, alles ist dort in ein blaues Speziallicht getaucht. Das soll die Tiere beruhigen. Einzeln werden sie dann elektrisch betäubt und getötet.

Früher wurden alle in Deutschland verzehrten Gänse auch in Deutschland großgezogen. Das ist lange her. Derzeit liegt die Eigenversorgung bei etwa 15 bis 20 Prozent. Der Rest wird importiert, auch aus Ländern wie Ungarn, in denen die Stopfleberproduktion nicht verboten ist – in Deutschland gilt diese Praxis der Zwangsernährung als Tierquälerei. Trotzdem kaufen die Leute im Supermarkt auch diese Gänse, sagt Johann-Michel Claßen. „Es geht immer über den Preis, ein Riesenproblem.“

Auch das Lebendrupfen ist hierzulande nicht erlaubt, wird aber beispielsweise in China noch praktiziert. Auf dem Bakumer Hof muss keine Gans schon zu Lebzeiten Federn lassen. Dort werden die Tiere erst nach der Schlachtung gerupft, und das auch nur von Hand, damit die wertvolle Feder keinen Schaden nimmt. Mit den Daunen füllt das Bettenhaus Uwe Heinzen aus Oldenburg seine hochwertigen Decken und Kissen, eine Kooperation, die seit drei Jahrzehnten andauert.

Vater Michael Claßen kaufte 1976 den Resthof, damals noch ohne fließend Wasser und ohne Heizung. Erst schnatterten draußen nur fünf Gänse und ersparten den Rasenmäher. Schon ein paar Tage später kamen weitere fünf dazu. Alle legten sie munter Eier, etwa jeden zweiten Tag eins. Die Eier brachte Claßen zu einer Brüterei in der Nachbarschaft. Es dauerte nicht lange, und Claßen musste einen Stall für 100 Gänse bauen.

Offene Türen eingerannt

Die ersten Weihnachtsgänse bestellte eine Patentante des Sohnes aus Düsseldorf. Claßen merkte: „Du rennst offene Türen ein.“ 1991 baute er seine erste Schlachterei. Anfangs fuhr er mit seinen Gänsen in die Großstädte, um sie Feinkost- und Delikatessengeschäften anzubieten. Erst das Internet macht ihm das Leben leichter.

Sohn Johann-Michel musste schon im Alter von acht oder neun Jahren mit ran. Später, nach dem Abi in Vechta, beugte er sich mit seinem Vater über die Zahlen, es ging um die Nachfolge. Schnell war klar: „Ich mach das“. Natürlich nicht sofort. Erst absolvierte Johann-Michel Claßen eine landwirtschaftliche Ausbildung, dann ein Studium: Wirtschaftsingenieurwesen für Lebensmittelproduktion in Osnabrück, ein „Rundumschlag“, bei dem er stets auch seine Gänse im Auge behielt.

Eines lauen Sommerabends saß er bei einer Party mit seinem Kumpel Raimund Winter zusammen, einem Fleischermeister. Noch ein Bier und plötzlich war sie da, die Idee: „Wir machen Würstchen“. Nur aus Gänsefleisch. Als zweites Standbein. Das gab es noch nicht, jedenfalls konnten sie im Internet nichts finden.

Von Goos zu Goosies

Die erste Gänsebratwurst entwickelte Claßen am Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik in Kooperation mit der Hochschule Osnabrück. 2012 war es soweit, sie gründeten die Goosies Wurstmanufaktur. Der Firmenname fiel noch im Studium ab: Goos heißt Gans auf plattdeutsch, Goosies hört sich niedlicher an, Marketing eben.

Erst machten sie die Würste nur nebenbei, abends, an Wochenenden, selbst am Tag der Deutschen Einheit. Nur eine Fleischsorte, keine Geschmacksverstärker, keine Aromen, keine Zusatzstoffe – sie lagen voll im Trend. Bis heute ist die Gänsebratwurst einer der stärksten Artikel.

Jetzt, vor Weihnachten, ist natürlich die ganze Gans der Renner. Die Claßens beliefern den Feinkosthändler in Baden-Baden, Fernsehkoch Alfons Schuhbeck in München und die Parlamentsküche in Berlin. Gut möglich, dass sich auch schon die Kanzlerin eine Gans aus Bakum hat munden lassen.

Selbstverständlich kommt auch bei Claßens an Heiligabend „immer eine 4,5 Kilo-Gans“ auf den Tisch. Und was isst Johann-Michel Claßen sonst am liebsten? Döner! Und auch gern mal Fisch.