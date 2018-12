Zuckerrübe wird kleiner und süßer

Hannover Die ehemalige „Königin der Ackerfrüchte“ wird zur kleinen „Prinzessin“ abgestuft: Eine schwache Zuckerrübenernte befürchtet der Landesbauernverband angesichts der extremen Trockenheit im Sommer. Die Bilanz für Niedersachsen falle unterdurchschnittlich aus, sagte der Vizepräsident des Landvolks, Ulrich Löhr. Die Rüben seien süß wie kaum jemals zuvor, aber auch sehr klein.

Es gebe aber große regionale Unterschiede, sagte eine Sprecherin von Europas zweitgrößtem Produzenten mit Hauptsitz in Braunschweig. Neben Betrieben mit einer sehr schlechten Ernte, würden Bauern aber auch Rekordernten einfahren. Insgesamt werde die aktuelle Rübenernte in Norddeutschland sowie Deutschland und Europa geringer ausfallen als im langjährigen Durchschnitt. Allerdings sei mit einem erhöhten Zuckergehalt in den Rüben zu rechnen.