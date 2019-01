Frage: Herr Schwetje, stellen Sie sich vor, ein junger Mann kommt zu Ihnen und sagt: Meine Eltern haben einen Hof. Sie möchten, dass ich ihn fortführe. Ich bin unsicher. Was raten Sie mir; soll ich heute noch Landwirt werden?

Gerhard Schwetje: Ich sage ihm, dass er mit anderen Rahmenbedingungen wird leben müssen als seine Eltern. Als Tierhalter wird er kaum mehr, eher weniger Tiere halten können als bisher. Neue Ställe wird er in der Regel nicht genehmigt bekommen. Er muss im Stall und auf dem Feld ökonomische und ökologische Aspekte immer im Auge behalten. Um erfolgreich zu sein, muss er erheblich besser als der Durchschnitt wirtschaften. Dazu braucht er eine gute Ausbildung. Und den Eltern würde ich sagen, dass sie ihren Sohn neue Erkenntnisse umsetzen lassen.

Frage: Gehen wir einmal ein paar Rahmenbedingungen durch. Thema Klimawandel: Was wirkt vom Dürrejahr 2018 noch nach?

Schwetje: Der Bedarf an Wasser in den Böden ist riesig. Bis März müsste es viel Niederschlag geben. Das ist wichtig für die nächste Ernte.

Frage: Muss sich beim Anbau auf den Feldern etwas ändern?



Schwetje: Auch wenn es hier keinen Königsweg gibt: Der Maisanbau wird zurückgehen müssen. Dafür brauchen wir andere Kulturen. Wir müssen uns dabei breiter aufstellen. Zwiebeln oder Möhren etwa müssen nicht importiert werden; die kann man auch hier stärker anbauen. Als Kammer arbeiten wir mit daran, Soja oder Süßkartoffeln hier mittelfristig im größeren Stil anbaufähig zu machen.



Frage: Die Dürre des letzten Jahres hat die Feldberegnung zum Thema werden lassen.

Schwetje: Ja, da müssen sich inzwischen alle Teile Niedersachsens mit beschäftigen. Die Kammer hat dafür ein eigenes Sachgebiet. Dabei geht es – um Wasser zu sparen – auch darum, Wasser so punktgenau wie möglich an die Pflanzen zu bringen. So kann man z.B. auch Dünger sparen.



Frage: Thema Tierhaltung. Alle sprechen über mehr Tierwohl. Und die Landwirte?

Schwetje: Wir alle wollen mehr Tierwohl in den Ställen, auch die Landwirte. Dafür brauchen sie aber klare Rahmenbedingungen von der Politik. Oft scheitert mehr Tierwohl an nicht erteilten Umbaugenehmigungen. Die Politik hat hier eine Bringschuld. Sie muss die Bauordnung ändern. Wir brauchen Entscheidungen und nicht nur Bekundungen.



Frage: Thema Nährstoffüberschuss im Oldenburger Land, also zu viel Gülle. Wie sollte dieses Problem angegangen werden?

Schwetje: Zum Beispiel, indem die Nährstoffe dorthin gebracht werden, wo ein Defizit besteht, etwa im östlichen Niedersachsen. Dazu muss Gülle ein wirtschaftlich transportfähiges Produkt werden, also aufbereitet werden. Konzepte hierfür gibt es längst. Aber wir brauchen endlich politische Entscheidungen dazu, wo und von wem die entsprechenden Anlagen errichtet werden können. Und dann brauchen wir sicher auch eine Investitionsförderung. Spätestens 2020 muss geliefert werden.



Frage: Über allen landwirtschaftlichen Themen schwebt die „gesellschaftliche Akzeptanz“. Wie kann die erreicht werden?

Schwetje: Zunächst einmal darf der Landwirt mit seiner Art und Weise des Wirtschaftens keine Angriffsfläche bieten. Er muss alles zeigen können und sollte das auch. In seinem Dorf sollte er erklären, was er wie und warum macht. So verbessert man das Image, denn in der Tierhaltung etwa sind ja viele Bedingungen besser als früher. In einem Kuhstall z.B. finden Sie heute kaum mehr Kühe, die angebunden sind. Die Tiere haben viel mehr Platz und können sich frei bewegen. Also: Landwirte sollten nicht auf ihren Höfen sitzen und klagen oder resignieren; sie sollten auf ihre Mitmenschen zugehen, denn Landwirtschaft ist für die gesamte Gesellschaft existenziell.



Frage: Sie können drei Wünsche äußern: An die Landwirte, die Politik und die Gesellschaft. Welche Wünsche wären das?

Schwetje: Der Landwirt sollte transparent arbeiten und Verbesserungsmöglichkeiten umsetzen. Von der Politik wünsche ich mir Mut zu Entscheidungen, damit Veränderungen in der Landwirtschaft möglich sind, also klare Rahmenbedingungen. Und die Verbraucher sollten Lebensmittel mehr wertschätzen und mit den Landwirten einen offenen, ehrlichen Dialog führen.