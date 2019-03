Karlsruhe Wie wichtig eine gesunde Ernährung gerade und besonders bei Kindern ist, wird nicht bezweifelt. Allerdings werden Kinder und Jugendliche bei Ernährungsstudien oft nicht richtig berücksichtigt. Dies soll sich ändern. Im Februar wurde hierfür ein neues Institut für Kinderernährung gegründet. Es ist am Max Rubner-Institut (MRI) in Karlsruhe angesiedelt.

Am neuen Institut für Kinderernährung wird in Zukunft das Zusammenwirken verschiedener Einflüsse auf die frühe Prägung von Krankheitsrisiken einschließlich der Entstehung von Übergewicht und ernährungsmitbedingten Krankheiten sowie des Ernährungsverhaltens speziell von Kindern von der Geburt an bis zum 18. Lebensjahr untersucht. Denn bisher werden Ergebnisse der Erwachsenenforschung meist einfach nur auf Kinder übertragen – etwa durch Umrechnung auf das geringere Körpergewicht von Kindern. Dies liefere keine korrekten Ergebnisse, so das MRI.

„Mündige Erwachsene entscheiden für sich selbst, was sie essen möchten. Kinder, besonders kleine Kinder, können noch nicht selbst einschätzen, was für sie gesund und ausgewogen ist. Das heißt für mich: Unsere Kleinsten sind besonders schutzbedürftig – dafür trägt auch der Staat Verantwortung“, sagte die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner (CDU), bei der Eröffnung des Institut. Dies soll nun ein präventives Ernährungskonzept für Kinder und Jugendliche erarbeitet.

„Erstmals werden wir wissenschaftlich erforschen, welche Ernährung Kinder wirklich brauchen. Mit der Arbeit des Instituts schaffen wir einen Leuchtturm für die Forschung in diesem Bereich – in Deutschland und in Europa“, kündigte die Bundesernährungsministerin an.

Die Wirkung gesundheitsfördernder wie auch ungünstiger Ernährung entfalte sich meist eher langfristig und entziehe sich somit einer kurzzeitigen Beobachtung, weiß das MRI. Abgesehen von Fällen drastischer Fehlernährung sei es schwierig, direkte Beziehungen zwischen Ernährung und dem Gesundheitszustand herzustellen – und doch könnten die Folgen von Ernährungsfehlern im Kindesalter für Erwachsene schwerwiegend sein. Darum sei es besonders wichtig, die Entwicklung von Kindern wissenschaftlich mit besonderer Aufmerksamkeit zu begleiten und Entscheidungen über Maßnahmen nur auf einer belastbaren Wissensbasis zu treffen. „Diese Wissensbasis zu verbessern und zu erweitern, wird Aufgabe unseres neuen Instituts für Kinderernährung am MRI sein.“

Neben dem Essverhalten von Schulkindern und Jugendlichen soll das Institut auch die Auswirkungen von Fehlernährung in der Schwangerschaft und relevante Einflüsse auf die frühe Ernährung im Säuglingsalter – Stichwort: Stillen – sowie im Kleinkindalter erforschen. „Für die große Zahl an Kindern und Jugendlichen mit Übergewicht oder Adipositas und für die Entstehung ernährungsmitbedingter Erkrankungen spielen auch Risikofaktoren bereits in der Schwangerschaft und frühen Kindheit eine wichtige Rolle“, so das MRI. Neben deren Erforschung sollen auch Präventionsmaßnahmen ein Arbeitsschwerpunkt des Instituts für Kinderernährung sein. „Ab der Geburt spielt die Eltern-Kind-Interaktion für die Entwicklung eines gesunden späteren Ernährungsverhaltens eine zentrale Rolle – vom Stillen über die Einführung der Beikost bis hin zur Familienernährung“, erklärt Prof. Dr. Regina Ensenauer, die das Institut leiten wird.