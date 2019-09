Landwirtschaftskammer sorgt mit Nachwuchs für Qualität

30 junge Leute haben Anfang August ihre Ausbildung bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen begonnen. Sie werden in sieben verschiedenen Berufen ausgebildet. Die 17 Frauen und 13 Männer wurden u.a. von Kammerpräsident Gerhard Schwetje (Zweiter von links) und Kammerdirektor Hans Joachim Harms (Vierter von rechts) in der Kammerzentrale in Oldenburg begrüßt. „Das Spektrum der Ausbildung bei der Kammer ist breit und anspruchsvoll, hier kann jeder seine Kreativität einbringen und ein erfülltes berufliches Leben beginnen“, sagte der Kammerpräsident zu den Berufsanfängern. Die Kammer benötige stets qualifiziertes Fachpersonal, und das Motto sei „wir wollen immer besser werden“. BILD:

