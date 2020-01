Oldenburg Bio boomt! Jedenfalls was die Zuwachsraten betrifft. Während der gesamte Lebensmittelmarkt in Deutschland nur wenig wächst, legen Bio-Lebensmittel jedes Jahr um fünf bis zehn Prozent zu – 2018 laut Statistik auf 10,91 Milliarden Euro. Die Bedeutung, gemessen am Marktanteil, ist allerdings mit gut fünf Prozent eher gering – und das, obwohl rund 75 Prozent der Verbraucher angeben, Bio-Produkte zu kaufen.

Die Gründe, sich für Bio-Produkte statt konventionell erzeugte Lebensmittel zu entscheiden, sind vielfältig. Am häufigsten genannt werden: Gesundheit, Klimaeffekte, Umweltwirkung und Tierwohl. Was steckt dahinter?

• Gesundheit

Die meisten Studien sehen keine großen Unterschiede hinsichtlich Vitaminen, Mineralien und Proteinen. Christoph Gerhard, Sprecher des Ernährungsrats Oldenburg und Berater des Bio-Handels, verweist auf viele Vitalstoffe in Bio-Lebensmitteln. „Außerdem enthalten sie in verarbeitetem Zustand viel weniger Zusatzstoffe als konventionelle Lebensmittel.“ Auch die Belastung mit Pestiziden sei geringer, wobei hier alle Lebensmittel gesetzlich festgelegte Grenzen nicht überschreiten dürfen. Gerhard weist noch auf einen anderen Punkt hin: konventionell erzeugte Lebensmittel würden häufiger Allergien auslösen.

• Klimaeffekte

Landwirtschaft ohne die Emission von schädlichen Klimagasen ist nicht möglich. Im Vergleich schneidet nach einer Studie des Thünen-Instituts, ein Forschungsinstitut des Bundeslandwirtschaftsministeriums, allerdings die Bio-Produktion besser ab als die konventionelle Produktion, etwa bei der Kohlendioxidemission. Außerdem speichern ihre Böden mehr Kohlenstoff, weiß Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Ein hoher Anteil der Bio-Lebensmittel, die in Deutschland gekauft werden, stammt allerdings aus ferneren Ländern mit entsprechend klimaschädlichen Emissionen beim Transport. So sind das naturgemäß 100 Prozent bei Bananen, aber auch bis zu 80 Prozent bei Tomaten oder 50 Prozent bei Bio-Äpfeln. Judith Busch, Koordinatorin beim Ernährungsrat, relativiert dies etwas. „Ein frischer Bio-Apfel im Frühjahr aus Neuseeland hat wahrscheinlich eine bessere Klimabilanz als ein Bio-Apfel aus dem Alten Land, der monatelang im Strom fressenden Kühlhaus gelegen hat, wenn dieser Strom etwa aus Kohle erzeugt wurde.“

• Umweltwirkung

Hier ist sich die Wissenschaft weitgehend einig: Biologische Produktion ist positiv für Böden, die Biodiversität auf den Feldern sowie das Grundwasser. So sind im Öko-Landbau viele die Böden belastende Stoffe verboten bzw. stark eingeschränkt. Dies wirkt sich auch positiv auf die Artenvielfalt aus, bei Pflanzen wie bei Tieren. Gerhard weist darauf hin, dass durch die Art der Bodenbearbeitung die Humusbildung unterstützt wird, was die Bodenfruchtbarkeit erhöht. Das erkennen inzwischen auch konventionell arbeitende Landwirte. „Ziel der Bio-Bauern ist es, dem Boden mehr zurückzugeben als man ihm entzieht“, betont Bio-Berater Gerhard.

• Tierwohl

Hier geht es vor allem um eine möglichst artgerechte Haltung von Rind, Schwein und Huhn. Bei Bio gibt es deutlich strengere Standards. So erhalten Bio-Nutztiere mehr Platz zum Aufwachsen als konventionell gehaltene. Bio Bio-Nutztieren ist auch das routinemäßige operative Kürzen von Schwänzen, das Abkneifen von Zähnen, das Stutzen von Schnäbeln und die Entfernen von Hörnern stark eingeschränkt, wird aber mit Ausnahmegenehmigungen nicht selten doch praktiziert. „Auch zwischen Bio und Bio gibt es Unterschiede“, wissen Gerhard und Busch. Und: „Eine wirklich artgerechte Tierhaltung stellt der Verbraucher sich wahrscheinlich noch anders vor.“

Und woran soll der Verbraucher sich nun orientieren? „Er sollte sich fragen: Was ist mir wichtig? Wie sind die Transportwege? Wen will ich unterstützen – den Bio-Landwirt in Afrika oder einen Landwirt aus der Region?“ sagt Ernährungsrat-Koordinatorin Busch. Vor allen Dingen sollte man Lebensmittel mehrt wertschätzen. In kaum einem anderen Land gebe der Verbraucher so wenig von seinem Einkommen für Lebensmittel aus – weil die Preise so niedrig sind. Der Ernährungsrat Oldenburg setze sich daher für eine faire Lebensmittelerzeugung ein, die nicht auf Kosten der Erzeuger geht.