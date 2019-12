Oldenburg Superfood – was für ein Begriff! Er suggeriert Gesundheit, Wohlbefinden. Und so werden die dahinter stehenden, meist pflanzlichen Produkte, vorwiegend aus Asien, auch beworben: heilende Wirkung, das Krebsrisiko reduzieren, die Abwehrkräfte stärken und das Altern vermindern. Die breite Wissenschaftlerbasis sieht das allerdings eher kritisch.

Chia, Moringa, Goji- und Aroniabeeren. „Sie sind sicher reich an wertvollen Inhaltsstoffen, z.B. bestimmten Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen, wenn sie frisch gegessen werden“, sagt Karin Nichter-Wolgast, Ökotrophologin bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Oldenburg). Aber bei uns werden die exotischen Beeren, Samen, Blätter und Früchte meist „getrocknet als Pulver, Saft, Marmelade und als Extrakt in Pulver- und Kapselform angeboten, also oft hochverarbeitet“. Da bleibe nicht mehr viel von den Nährstoffen. Nachhaltig unter Klimaschutzgesichtspunkten seien sie wegen der langen Transportwege auch nicht. „Aber super sind sie schon – wenn man auf den Preis schaut.“

Die Oldenburger Ökotrophologin setzt dagegen auf „heimisches Superfood“. Regionale Obst- und Gemüsesorten seien „beim Preis, bei Frische und dem Klimaschutz unschlagbar im Vorteil“, wirbt sie. Die Kohlfamilie beispielsweise sei ein „fast unschlagbares Powergemüse“. Zwiebeln, Rote Bete, Nüsse, Sanddorn, Feldsalat oder Sauerkraut nennt sie schwärmend „die bodenständigen Helden von nebenan, die jetzt Saison haben“. Und auch bei der Bundeszentrale für Ernährung (BZfE) heißt es – ganz sachlich –, dass sich diese einheimischen Pflanzen durch einen hohen Nährstoff- und Wirkstoffgehalt auszeichnen. Dazu „vor unserer Haustür wachsen und oft preiswerter sind sowie in ihrer Herkunft nachvollziehbar“.

Nichter-Wolgast weist noch auf zwei weitere Punkte hin. Es seien nicht einzelne Substanzen, die gesundheitsfördernde Wirkung zeigen, sondern die Mischung verschiedener Stoffe in einem Lebensmittel. Und die Mischung vieler Lebensmittel auf dem Teller. Man sollte immer auf ein ausgewogenes Verhältnis achten. „Und wenn man es ganzheitlich denkt, gehört auch Bewegung und Entspannung zu einem gesunden Lebensstil“, so die Ökotrophologin.

Etwas kann Nichter-Wolgast dem Hype um exotisches Superfood aber doch abgewinnen: „Solche Trends animieren dazu, sich bewusster mit Ernährung auseinander zu setzen und nicht nur nach verarbeiteten Lebensmitteln zu greifen.“ Und wenn diese Exoten schon nachgefragt werden, könne man sich auch fragen, ob sie nicht – zumindest als Nischenprodukt – bei uns angebaut werden können. Erste Ansätze gibt es. So baut etwa ein Landwirt am Steinhuder Meer neben Weizen, Mais und Zuckerrüben auf einem kleinen Teil seiner Ackerfläche seit 2016 Gojibeeren an. Abnehmer für die leuchtend orangeroten Früchte, inklusive von der Familie hergestellter Fruchtaufstriche, hat er reichlich.