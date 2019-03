Oldenburg Rund 50 Zuschauer hatten im Februar Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) mit Fragen gelöchert. Nicht alle Zuhörer hatten Gelegenheit, ihre Frage zu stellen. Die Redaktion hat die Fragen gesammelt und an das Ministerium geschickt. Hier nun die Antworten der Ministerin auf die Fragen der Zuhörer und der Leser, die ihre Fragen schriftlich eingereicht hatten:

• Schlachthöfe

Angelika Rimbach, Oldenburg: „Nach den Skandalen auf den Schlachthöfen in ihrem Zuständigkeitsbereich haben sie sich schockiert über die Zustände gezeigt und sofortige Maßnahmen angekündigt, wie vermehrte Kontrollen, nur qualifiziertes Personal, Videoüberwachung. Wie kann es angehen, dass eine Landwirtschaftsministerin so gar nichts über die Zustände in den Schlachthöfen weiß und möglicherweise immer noch nicht wissen würde, wenn diese eklatanten Verstöße gegen das Tierschutzgesetz - nicht nur durch brutale Schlachtergehilfen, sondern auch durch Amtstierärzte- nicht von Tierschützern an die Öffentlichkeit gebracht worden wären? Als Betreiberin eines Milchviehbetriebs dürften Ihnen derartige Zustände doch ohnehin nicht unbekannt gewesen sein. Sie selbst war Vorsitzende der Landfrauenvereinigung, betreibt einen landwirtschaftlichen Betrieb und eine Biogasanlage zusammen mit ihrem Mann und ist nun seit kurzer Zeit CDU Ministerin für Landwirtschaft. Die größte Lobbyistenorganisation deutscher Landwirte ist der Deutsche Bauernverband. Die Organisationsdichte zählt zu den höchsten aller Berufsgruppen. Zwar betont der Bauernverband immer wieder seine politische Unabhängigkeit doch die Nähe zur CDU und CSU ist kein Geheimnis, schon auch weil der Präsident, ja wie viele seiner Vorgänger Mitglied der CDU ist. Die personellen Verflechtungen zwischen Bauern Lobby und Politik wurden immer wieder kritisch beleuchtet wie. Sie selbst ist also Landwirten und gleichzeitig Ministerin. Wie verträgt sich Ihre persönliche Situation mit einem Ministeramt, wo erwartet wird, dass unabhängige Entscheidungen getroffen werden?

Dazu das Landwirtschaftsministerium: Barbara Otte-Kinast ist Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und setzt sich für die Belange der Niedersachsen in allen Bereichen des Ministeriums ein. Dabei helfen ihr die Einblicke in die Praxis dabei, zielgerichtet und lösungsorientiert Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. Dazu drei Beispiele aus dem von Ihnen angesprochenen Bereich.

1. Mit einem Entschließungsantrag zur Einführung von kameragestützten Überwachungssystemen in Schlachthöfen, den Niedersachsen in den Bundesrat eingebracht hat, möchte das Land den Bund auffordern, einen Gesetzesentwurf vorzulegen. Die Überwachungssysteme sollen in besonders tierschutzrelevanten Bereichen eingesetzt werden. Die Daten sollen dem amtlichen Überwachungspersonal zur Verfügung gestellt werden. In anderen Staaten – zum Beispiel in Großbritannien und Frankreich – laufen derzeit ähnliche Initiativen an.

2. Zudem fanden landesweit verpflichtende Schulungen und Dienstbesprechungen für in der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung tätige amtliche Tierärzte sowie für nebenberuflich tätige praktizierende Tierärzte in Niedersachsen statt, in denen die Themenbereiche Transportfähigkeit von Tieren, Rechtsvorgaben zu Notschlachtungen sowie zur Durchführung der amtlichen Schlachttieruntersuchung geschult wurden.

3. Weiterhin werden auf Bund-Länder-Ebene verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des Tierschutzes und zur Verbesserung und Standardisierung der amtlichen Überwachung an Schlachthöfen abgestimmt.

Weitere Frage von Angelika Rimbach: „Prof. Jens Bülte hat die durch eine fragwürdig herbeigeführte Gesetzesänderung als verfassungswidrig eingestuft. Trotz verfassungsrechtlicher und ethischer Bedenken stimmte der Bundesrat auf massiven Druck der Bauernlobby hin dem Entwurf zur Änderung des Tierschutzgesetzes am 14. Dezember zu. Dieser politisch zugelassenen Tierquälerei aus rein wirtschaftlichen Interessen der Tierhalter stehen nicht nur die ethischen Ansprüche der Gesellschaft gegenüber. Nach der juristischen Betrachtung der Lage gilt es, die angeführten Grundrechte der Agrarunternehmer einerseits gegen den Tierschutz andererseits abzuwägen. Das heißt im Klartext: nur durch massive Tierquälerei können Schweinehalter ihr Geld verdienen. Wie stehen Sie dazu?“

Dazu das Landwirtschaftsministerium: Nachdem es Ende 2018 noch nicht möglich war, die bekannten Alternativen der Ferkelkastration ohne Betäubung flächendeckend umzusetzen, war die Entscheidung, die Übergangsfrist bis zum vollständigen Verbot um zwei Jahre zu verlängern, aus Sicht der Ministerin gut und richtig. Dabei wurde der Ausstieg aus der Kastration von der Ministerin in keiner Weise in Frage gestellt. Vielmehr ging es darum, dass die Branche die Zeit bis 2020 nutzt, um tragfähige Lösungen zu entwickeln.

Der Tierschutz hätte aus Sicht der Ministerin im Übrigen bei einem Verzicht auf die Verlängerung nicht gewonnen, denn: Wer Ferkel aus dem Ausland bezieht, nimmt lange Transportwege in Kauf und hat kaum Kontrollen darüber, unter welchen Bedingungen die Tiere gehalten und kastriert wurden.

Weitere Frage von Angelika Rimbach, Oldenburg: „Mich interessiert die Frage, wie Videoaufnahmen sicherstellen sollen dass das TierSchG eingehalten wird. Ob es nur noch Schlachter mit Sachkunde und regelmäßigen Fortbildungen geben wird. Und ob die Akkordarbeit abgeschafft wird. Außerdem möchte ich wissen, wie Veterinäre die zum Schutz und Wohl der Tiere beauftragt sind , ihre Funktion ausführen können wenn sie gleichzeitig dem Landwirtschaftsministerium unterstellt sind. Da entsteht doch ein Interessenskonflikt. Wie wird das vermieden? Gibt es Pläne, daran etwas zu ändern?

In den meisten Bundesländern nehmen die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte die Kontrollen in eigener Zuständigkeit wahr – so auch in Niedersachsen. Dieses System bietet viele Vorteile und hat sich grundsätzlich bewährt. Die Unabhängigkeit des amtlichen Kontrollpersonals wird durch vielfältige Mechanismen sichergestellt (z.B. Vier-Augen-Prinzip, Rotationsverfahren, Aufsicht) und in landesweit einheitlichen Verfahrensanweisungen dargestellt.

• Tierärzte

Bernd Oltmanns: „Amtstierärzte stehen unter einem ungeheuren Druck: sie werden in Betrieben beschimpft und gemobbt und erhalten sogar Morddrohungen. Wenn sie Zustände in Betrieben beanstanden wollen, bekommen sie häufig auch noch Druck von oben und werden sogar von Landräten zurückgepfiffen. Wann kommen Sie Ihrer Fürsorgepflicht nach und entziehen den Kommunen die Aufsicht über die Amtstierärzte, damit diese ihre Arbeit machen können?“

Die Durchsetzung des geltenden Rechts durch die Repräsentanten des Staates stellt eine Grundbedingung eines funktionierenden Rechtsstaates dar. Leider ist zunehmend zu beobachten, dass sich Mitarbeiter unterschiedlichster kommunaler Behörden, von Landes- und Bundesbehörden zwischen Dienstaufsichtsbeschwerden, Beleidigungen, Shitstorms, Bedrohungen, Strafanzeigen und Körperverletzungen bewegen müssen. Dieses grundsätzliche gesellschaftliche Problem lässt sich jedoch nicht dadurch lösen, dass man aus Kommunalbeamten Landesbeamte macht.

• Tiertransporte

Bettina Meyer: „Warum schafft es kein Landwirtschaftsminister das Thema Tiertransporte anzugehen? Seit über 30 Jahren ist dies ein großes Thema im Tierschutz. Es bewegt sich kaum etwas. Nicht nur Transporte auf der Straße, sondern auch per Schiff offenbaren ständige, grausame Quälereien. Geht es nur um Wirtschaftlichkeit; Profit? Warum werden Lebendtransporte nicht generell verboten, sondern noch subventioniert. Bei diesen Transporten werden Verluste mit einkalkuliert und billigend in Kauf genommen, Tierärzte schauen weg, mutige Mitarbeiter werden bedroht.“

Dazu das Landwirtschaftsministerium: Dieses Thema ist der Landesregierung besonders wichtig. Gerade im Moment wird in Niedersachsen sehr intensiv an der wirksamen Umsetzung geltenden EU-Rechts gearbeitet, nicht zuletzt auch im Rahmen der Niedersächsischen Nutztierstrategie. Darüber hinaus ist jedoch ein EU-weiter Ansatz erforderlich: bei Transporten in Drittländer ist ein niedersächsischer Alleingang nicht zielführend. Bei ihrem Besuch in Brüssel wird sich Ministerin Otte-Kinast nachhaltig bei der Kommission für entsprechende Regelungen einsetzen, d.h. grundsätzlich keine extrem langen Straßentransporte wegen Handelsverträgen, die die EU abgeschlossen hat, und klare Aussagen aus Brüssel über die Einhaltung von EU-Tierschutzstandards in Drittländern. Denn diese Erkenntnisse liegen einzelnen Bundesländern nicht in einer Weise vor, wie sie in Brüssel bekannt sein dürften.

• Nachhaltigkeit

Heinrich Ihmels, Bockhorn: „Schon seit Jahren werden Forderungen nach einer nachhaltigen Ausrichtung der Landwirtschaft von mehreren Organisationen und auch von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) propagiert. Die 58 Milliarden Euro Agrarsubventionen der EU werden leider immer noch weitgehend pauschal pro bewirtschafteter Fläche verteilt, unabhängig davon, ob Massentierhaltung mit Überdüngung gehalten oder bäuerlich und umweltfreundlich gewirtschaftet wird. Ich hätte gerne von Ihnen gewusst, wie Sie darüber denken und ob Sie sich gegebenenfalls dafür einsetzen, dass der Verteilerschlüssel beim demnächst anstehenden EU-Beschluss zu Gunsten der bäuerlich wirtschaftenden Betriebe geändert wird.“

Dazu das Landwirtschaftsministerium: Wir wollen in Niedersachsen die Mittel der Gemeinsamen Agrarpolitik einsetzen, um die Landwirte mitzunehmen, Herausforderungen zu meistern und die Landwirtschaft zukunftsfester zu machen. Familienbetriebe sollen gestärkt werden. Mögliche Mittelkürzungen können von Großbetrieben tatsächlich eher verkraftet werden. Größenabhängige Kürzungen und eine Umverteilung der Direktzahlungen zugunsten mittlerer Betriebe unterstützen wir deshalb. Es muss auch zukünftig eine Basisförderung geben, die eine Stabilisierung der landwirtschaftlichen Einkommen sicherstellt.

• Weideprämie

Heidi Grabhorn: „Warum haben Sie sich nicht stärker für eine Weideprämie eingesetzt?” Dazu das ML:

Der Erhalt von einzigartigen, traditionellen Kulturlandschaften ist der Ministerin sehr wichtig. Leider waren hierfür zu Beginn der aktuellen Legislaturperiode nicht die erforderlichen Finanzmittel im Haushalt eingestellt. Eine Realisierung der Weidetierprämie hätte bei gegebenen Budget nur zulasten bereits etablierter, bestehender Maßnahmen erfolgen können. Der Blick der Landesregierung richtet sich daher auf die kommende EU-Förderperiode. Hier bringt Niedersachsen insbesondere auch den Aspekt der Förderung von Grünland mit seinen vielfältigen Funktionen für den Wasser- und Naturhaushalt in die Diskussionen ein. Es wird nach Maßnahmen gesucht, die solide finanziert werden können und gleichzeitig eine maximale Wirkung entfalten.

Es wird ergänzend daraus hingewiesen, dass die Landesregierung das Weidemilchprogramm mit dem entwickelten Label „PRO Weideland“ fortführt und auch finanziell unterstützt. Das ML begrüßt, dass Lebensmittel-Einzelhandel und Molkereien sukzessive die Vermarktung von gelabelter Weidemilch und daraus hergestellter Weidemilcherzeugnisse ausdehnen und die Milcherzeuger hiervon finanziell profitieren können. Darüber hinaus werden bereits in der laufenden Förderperiode Agrarumweltmaßnahmen für Grünland angeboten, die eine Weidenutzung zulassen bzw. vorsehen und in großem Umfang in Anspruch genommen werden.

• Düngeverordnung

Hermann Sievers: „Die Düngeverordung des Bundes erlaubt den Ländern, in mit Nitrat belasteten Gebieten zusätzliche Vorschriften für die Landwirtschaft zu erlassen. Welche Maßnahmen sind dazu von dem niedersächsischen Landwirtschaftsministerium vorgesehen?“

Dazu das Landwirtschaftsministerium: Der im März 2018 vorgestellte Nährstoffbericht führte uns noch einmal vor Augen, dass in Niedersachsen insgesamt viel zu viel Stickstoff und Phosphat im Nährstoffkreislauf in Niedersachsen vorhanden sind. Für die Landesregierung bedeutet das einen klaren Handlungsauftrag: Die Vorgaben der neuen Düngeverordnung müssen konsequent umgesetzt werden. Wir sind davon überzeugt, dass die Nährstoffüberschüsse deutlich begrenzt werden können, wenn die dazu erforderlichen Maßnahmen seitens der Landwirtschaft konsequent umgesetzt werden.

Aufgrund der weiterhin insgesamt sehr hohen Nährstoffüberschüsse bedarf es außerdem zusätzlicher Maßnahmen, um die Situation in ganz Niedersachsen nachhaltig zu verbessern. Wir werden deshalb wie angekündigt die Ermächtigungen gemäß § 13 (2) in den sogenannten Risikogebieten und gemäß § 13 (6) flächendeckend für ganz Niedersachsen in Angriff nehmen. Auf Grundlage der Ermächtigung in § 13 Absatz 6 der Düngeverordnung sollen in ganz Niedersachsen bereits vorhandene Daten der landwirtschaftlichen Betriebe bei der Düngebehörde zusammenfließen. Dadurch können düngerechtliche Abweichungen frühzeitiger und gezielter als bisher festgestellt werden. Zudem werden wir auf Grundlage einer Ermächtigung in § 13 Absatz 2 der Düngeverordnung in manchen Regionen Niedersachsens sogenannte „Risikogebiete“ ausweisen. Begleitend dazu sind in diesen Gebieten dann mindestens 3 Maßnahmen umzusetzen, die in § 13 Absatz 2 genannt sind. Hierzu könnte zum Beispiel die Untersuchung von Wirtschaftsdüngern oder die schnellere Einarbeitung der Wirtschaftsdünger in den Boden durch die Betriebe zählen. Die entsprechenden Verordnungen bereitet das ML gerade vor, die Entwürfe werden in Kürze in die Ressortabstimmung gehen.

• Insekten

Hans Sperveslage: „Niedersachsen bezeichnet sich Agrarland. Bedingt durch die intensiven Landwirtschaft ist die Artenvielfalt stark rückläufig. Beispiel: Insekten. Reichen die Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt aus? Wie sind die Vorstellungen zur GAP-Reform? (Kappung der Direktzahlungen, Stärkung der 2. Säule)“

Dazu das ML: Biodiversität sowie Klima- und Gewässerschutz sind große Herausforderungen. Die aktuelle GAP hat die ökologischen Leistungen der Landwirtschaft bereits verbessert. Mit der neuen „Grünen Architektur“ will Brüssel noch weiter gehen, und das unterstützen wir. So unterstützen wir die Eco-Schemes als Weiterentwicklung des bisherigen Greenings und sinnvolle Ergänzung zu den Agrarumweltmaßnahmen. Wir treten für eine gute Balance aller grünen Komponenten der GAP, also von Konditionalität, Eco-Schemes und starker 2. Säule ein.

• Artenvielfalt

Gerrit Poppinga, Westerstede: „Wenn wir einen Weltmarkt mit landwirtschaftlichen Produkten beliefern und dazu immer größere von ursprünglicher Natur befreite Flächen in der Landwirtschaft erzeugen, ist die Entwicklung der Artenvielfalt in dem bekannten Ausmaße und Tempo bestens erklärlich. Wie aber wollen Sie diese Entwicklung stoppen? Es werden doch heute alle Felder der großen Landwirtschaftsbetriebe von jeglicher Natur befreit und zu Agrarsteppen gemacht, in denen jeder Baum und Strauch im Wege steht! Ab und zu sieht man Blühstreifen, aber die Insektenwelt ist bereits weitgehend ausgerottet.“

Dazu das Landwirtschaftsministerium: Das Land Niedersachsen bietet zahlreiche Agrarumweltmaßnahmen an. Nennen möchte ich zum Beispiel die Anlage von Blühstreifen, die extensive Nutzung von Grünlandflächen, die Sicherung von Grünlandflächen für Wiesenbrüter, den Erhalt von artenreichem Grünland oder die Umstellung auf ökologischen Landbau.

Die Beteiligung der Landwirte zeigt sich dabei in eindrucksvoller Weise. In der zurzeit laufenden Förderperiode wurden bisher 17 000 Anträge für die unterschiedlichsten Fördermaßnahmen gestellt. Wobei zu sagen ist, dass Niedersachsen mit seinen 34 Vorhabenarten eines der vielfältigsten Förderprogramme in ganz Deutschland hat. Ein großer Teil der angebotenen Fördermaßnahmen dient der Verbesserung und Sicherung der Biodiversität in unserer Agrarlandschaft. So beteiligen sich allein etwa 3.500 Antragsteller mit 15.000 ha Fläche am Blühstreifenprogramm. Blühstreifen sind eine wichtige Maßnahme, um dem seit langem anhaltenden Rückgang der Insektenpopulation entgegenzuwirken. Bei der Konzeption wurde darauf geachtet, dass für Wild- und Honigbienen eine ganzjährige Nahrungsgrundlage sichergestellt wird. Zur besonderen Förderung der Rebhuhnpopulation wird der strukturreiche Blühstreifen angeboten. Dieser Blühstreifen wird nur zu einem Teil neu bestellt, sodass ganzjährig ein Streifen mit hohem Bewuchs zum Schutz besonders für die Gelege des Rebhuhns und der Feldvögel im Frühjahr zur Verfügung steht. Der strukturreiche Blühstreifen sowie die Winterruhe von Teilen der angelegten Blühstreifen fördern in besonderem Maß die Feldvögel. Nur in Niedersachsen gibt es zudem eine Zulage von 100 € pro Hektar Blühstreifen, die gewährt wird, wenn der Landwirt mit einem lokalen Imker Absprachen zum verwendeten Saatgut trifft. Diese Form der Förderung hat vielen Landwirten wieder bewusst gemacht, dass Landwirtschaft und Imkerei zusammen gehören. Ein Austausch und ein gegenseitiges Verständnis dieser beiden Interessengruppen sollte damit unterstützt werden. Der sogenannte Imkerzuschlag für die Blühstreifen hat dazu beigetragen, dass diese beiden Parteien wieder stärker ins Gespräch gekommen sind. Inzwischen beträgt die Fördersumme für Blühstreifen in Niedersachsen mehr als 11 Millionen Euro jährlich.

• Gülleausbringung

Bernd Ruthenberg, Oldenburg: „Seit Jahren drehe ich am Bornhorster See mit meinem Hund meine Runden. Es passierte z.B. im Januar, dass ein Landwirt Gülle ausbrachte, obwohl es zu dieser Zeit verboten war! Der Boden war gefroren! Es geht sehr eindeutig nicht um Düngung sondern um Entsorgung angefallener Gülleübermenge! Videos kann ich liefern. By the way, Wiesen muss man nicht düngen! Seit endlich menschlich, tierisch, seid endlich normal!

Dazu das Landwirtschaftsministerium: Gemäß der Düngeverordnung gilt eine Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff. Im Zweifels- oder im Verdachtsfall, dass der Landwirt sich nicht an die Anforderungen gehalten haben könnte, sollte der Prüfdienst der LWK in OL (Düngebehörde) unverzüglich informiert werden.

• Nachhaltigkeit

Dr. Hanspeter Boos, Varel, erinnert an die Nachhaltigkeitsstrategie 2017: „Reduzierung Stickstoffüberschuss auf 70 kg/ha bis 2030 und den Ausbau des ökologischen Landbaus auf 20 Prozent Flächenanteil. Heutiger Stand erst 7,5 Prozent. Wie weit ist Niedersachsen?“

Dazu das ML: Die Zahlen zu den Stickstoff- und Phosphat-Überschüssen sind eindeutig und zeigen den hohen Handlungsbedarf für unser Bundesland. Die Landesregierung stellt sich seit Regierungsantritt dieser Verantwortung und möchte mit einem ambitionierten Maßnahmenpaket dazu beitragen, die Überschüsse abzusenken, die Nährstoffkreisläufe deutlich zu verbessern und damit nachhaltig die Qualität des Grund- und Oberflächenwassers zu verbessern. Hierzu gehören insbesondere die konsequente Umsetzung des neuen Düngerechts inklusive der Kontrolle, weitere Maßnahmen in besonders sensiblen Gebieten, die Förderung von zusätzlichen Lagerkapazitäten für Wirtschaftsdünger oder die Beratung der landwirtschaftlichen Betriebe.

In Niedersachsen werden rund 100 000 Hektar ökologisch bewirtschaftet (99.981 Hektar; entspricht 3,9 % Anteil an der landwirtschaftlich genutzten Fläche insgesamt; Stand 31.12.2017). Damit ist die niedersächsische Ökofläche alleine im Jahr 2017 um 12 800 Hektar und damit um 14,6 Prozent gewachsen. Die Zahl der landwirtschaftlichen Öko-Betriebe stieg in diesem Zeitraum um rund 150 auf knapp 1800. Damit gehört Niedersachsen zur Spitzengruppe der Länder, bei denen sich der Ökolandbau 2017 am besten entwickelt hat. Nach den derzeit vorliegenden Zahlen haben im Laufe des Jahres 2018 weitere 200 Landwirte mit einer Fläche von mehr als 10.000 Hektar auf den ökologischen Landbau umgestellt.

Für die niedersächsische Landesregierung haben sowohl die ökologische als auch die konventionelle Landwirtschaft einen sehr hohen Stellenwert. Beide Bewirtschaftungsformen leisten wichtige Beiträge zur Wettbewerbsfähigkeit und Standortsicherheit des Agrar- und Ernährungsstandorts Niedersachsen und bilden gleichermaßen die Vielfalt der niedersächsischen Landwirtschaft ab. Die Landesregierung stärkt deshalb regionale Produktions- und Vermarktungsstrukturen sowohl im konventionellen als auch im ökologischen Bereich. Die große Bedeutung des ökologischen Landbaus für die Landesregierung wird zudem durch den Anspruch gemäß aktuellem Koalitionsvertrag deutlich, in der kommenden Dekade Niedersachsen nicht mehr nur quantitativ, sondern auch qualitativ zum Agrarland Nr. 1 in Deutschland zu machen – und zwar in Bezug auf konventionelle wie auch ökologisch erzeugte Lebensmittel.

• Upjeverscher Forst

Helmut Wilbers: „Im Herzen des historischen Forstes Upjever liegt ein den Niedersächsischen Landesforsten gehörendes Gebäudeensemble, das nunmehr völlig verlassen ist. Dazu gehören die ehemalige Revierförsterei, die dazugehörige Krongutsscheune und das zum Jahresende 2018 geschlossene Ausflugslokal „Zum Forsthaus Upjever“. Seit 7 Jahren wird das Landwirtschaftsministerium, hier allen voran die für die Landesforsten zuständigen Herren Staatssekretäre Schörshusen und Beckedorf, auf die sich abzeichnende und jetzt eingetretene Problematik hingewiesen, ohne dass ein Konzept zur Nachnutzung dieses historisch und touristisch wertvollen Gebäudebestandes von dort bzw. den NLF als verantwortlicher Eigentümerin entwickelt wurde. Von der Politik waren nur Absichtserklärungen zu hören, die Niedersächsischen Landesforsten beschränken sich auf das Schweigen im Walde. Frau Otte-Kinast möchte ich bitten, klar und eindeutig mitzuteilen, wie eine zeitnahe Lösung für dieses Problem aussieht und was mit dem gesamten Ensemble nunmehr passieren wird.“

Dazu das Landwirtschaftsministerium: Die Niedersächsischen Landesforsten (NLF) haben die Wünsche des Landkreises Friesland nach einem Kompetenzzentrum Wald, Wasser, Klima im historischen Ensemble bei der Försterei Upjever seit Jahren unterstützt. In diesem Zusammenhang haben die NLF den Landkreis bereits früh und mehrfach gebeten, Fördermöglichkeiten - z.B. auch durch die N-Bank - auszuloten. Folgerichtig wird begrüßt, wenn eine solche Prüfung nunmehr endlich vorgenommen wird.

Parallel hierzu bereiten aber die NLF weiterhin den Verkauf der Immobilien vor, um das Ensemble im Zuge einer Nachnutzung dauerhaft zu erhalten. Die NLF haben zusammen mit Landkreis und OOWV zu lange auf die vom Landkreis favorisierte Konzeption gesetzt, was nach der vorzeitigen Kündigung durch den Pächter der Gaststätte zu dem Leerstand geführt hat. Die NLF haben ein Expose erstellt, um den Verkauf zügig umzusetzen, wenn nicht kurzfristig eine fachlich wie finanziell realistische Lösung erkennbar wird. Die Landesforsten haben sich seit Jahren offen für alle Gespräche und Interessen in der Region gezeigt, dabei ist keine auch nur halbwegs finanziell abgesicherte Lösung entstanden, sodass nach derzeitigem Stand ein Verkauf wahrscheinlich ist.