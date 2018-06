Lastrup Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montag, 4. Juni, im Lastruper Ortsteil Timmerlage (Kreis Cloppenburg) ein etwa zwölf mal fünf Meter großer Schuppen an der Straße Bixlag in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Lastrup, die mit 20 Kameraden vor Ort war, konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472/8429) entgegen.

