Lastrup Fußball-Bezirksligist FC Lastrup feiert gegen den Tabellenvorletzten GW Brockdorf einen wichtigen 3:2 (1:0)-Erfolg – besser: er erzitterte sich den Sieg kurioserweise. Denn nachdem Jan Ludmann auf 3:0 erhöhte, hätte Lastrup etwas fürs Torverhältnis tun können.

Aber in den letzten fünf Spielminuten jagte der Gast mit dem Mut der Verzweiflung dem FC tatsächlich noch zwei Tore ins Netz. Gut, dass Schiedsrichter Fabian Einhaus, der sehr großzügig leitete, nach dem 2:3-Anschluss nur noch eine dritte Minute nachspielen ließ.

„Ein wertvoller Sieg für uns. Aber die Schlussminuten müssen – dürfen nicht sein“, atmete Trainer Martin Sommer auf. Lastrup war weiter stark personell gebeutelt, so fehlte mit Bernd Klostermann ein wichtiger Verteidiger. Aber Lastrup hatte das Spiel im ersten Abschnitt sehr gut im Griff, agierte sehr konsequent in der Abwehr, so dass Brockdorf keine Torchance besaß. Lastrup spielte nach vorne zunächst überhastet, brauchte eine Standardsituation, um in Führung zu gehen. Nach einer Ecke von Thomas Swoboda war es im Fünfmeterraum Christoph Fröhle, der im Fallen den Ball mit großem Willen ins Tor hämmerte (14.).

Mit der Führung im Rücken nutzte Lastrup nach der Pause die Fahrlässigkeiten der Gäste zweimal konsequent aus. Nach einem Einwurf zog Henning Bruns ab, der Ball wurde abgeblockt, aber Fröhle jagte per Nachschuss in den linken Torwinkel zum 2:0. Lastrup bestimmte weiter die Partie und bestrafte den zu weit vor seinem Tor stehenden Keeper Jan-Ole Schneppe. Einen klassischen Fehlpass nahm Fröhle auf, bediente Jan Ludmann, der per Kopf den Torwart überlupfte (65.). Lastrup hätte seine Konter nun besser anlegen müssen, so fehlten Seitenwechsel in die freien Räume. Aber erst in den letzten zehn Minuten entwickelte Brockdorf Druck. Die Gegentreffer – darunter das unhaltbar abgefälschte 1:3 – hätten schon im Ansatz verhindert werden können.

Tore: 1:0, 2:0 Fröhle (14., (59.), 3:0 Ludmann (65.), 3:1 Ruholl (90.), 3:2 Wöhrmann (90.+2).

FC Lastrup: Bünnemeyer - Kalyta, Koopmann, Haker, Ortmann, Swoboda, Jakoby, Bruns (80. Majang), Ludmann, Rüter (90. Rempe), Fröhle (83. Themann).

Schiedsrichter: Fabian Einhaus (Thüle).