Lastrup Einen Scheck in Höhe von 500 Euro überreichten die Eheleute Maria und Ulrich Bley an Conrad Meyer und Rudolf Brinkmann vom Lastruper sozialen Verein „Bürger für Bürger“. Das Ehepaar Bley verkauft seit 2014 auf ihrem „Tannenhof“ in Timmerlage Weihnachtsbäume und spendet für jeden Baum einen Euro für ein soziales Projekt. Bisher hätten sie immer für die SOS-Kinderdörfer gespendet. Doch nun hätten sie überlegt, dass das Geld auch in der Gemeinde bleiben könne, erzählt Maria Bley, die den Betrag aufgerundet hatte. Diese Aktion sei nachahmenswert, fand Vorsitzender Conrad Meyer, der sich mit einem Blumenstrauß bei den Eheleuten bedankte.