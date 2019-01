Lastrup Am Sonnabendmittag kam in Lastrup auf der B 213 ein PKW aus Kassel von der Straße ab. Er geriet in die Berme und landete seitlich liegend an der Bundesstraße.

Personen wurden nicht verletzt. Auch nicht zwei Kleinkinder, die in Kindersitzen mitfuhren. Der PKW wurde von einem Abschlepper aus dem Seitenraum gezogen.