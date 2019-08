Betrunken im Porsche unterwegs

Lemwerder Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr: am Mittwoch gegen 20.30 Uhr war ein 49-jähriger aus Berne stammender Mann mit einem Porsche auf der Stedinger Straße in Lemwerder unterwegs. Die Polizeibeamten ordneten bei dem Fahrzeugführer eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Der 52-jährige Halter des Porsches, wohnhaft in Lemwerder, war zu dem Zeitpunkt als Beifahrer im Wagen und ebenfalls stark alkoholisiert. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.