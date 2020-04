Coronavirus-Epidemie: Geld für Kinderbetreuung wird nicht abgebucht

Lemwerder Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat der Rückzahlung von Beiträgen für die Kinderbetreuung in Kindertagesstätten zugestimmt. Das teilt Bürgermeisterin Regina Neuke mit. Bis zur Wiedereröffnung der Einrichtungen erfolgt damit keine weitere Abbuchung von Beiträgen. Die Beiträge aus dem Monat März würden zur Hälfte im Laufe des Aprils erstattet. Für die kommunale Einrichtung gelte das auch für das Essensgeld.• Die Gemeindebücherei Lemwerder bietet Lieferservice an. Um weiterhin aktuellen Lesestoff zu erhalten, können Interessierte ihre Wünsche montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr unter Telefon 04217673948 oder per E-Mail an gemeindebuecherei@lemwerder.de aufgeben. Aufgrund der Verfügbarkeit kann nicht jedem Wunsch entsprochen werden. Interessierte, denen bisher kein konkretes Buch vorschwebt, können nach Angabe eines Genres oder des Alters des Kindes auch eine sogenannte „Überraschungstüte“ erhalten.

Bücher werden weiterhin für drei Wochen ausgeliehen. Eine Rückgabe kann ebenfalls durch den Lieferservice erfolgen. Wer das Angebot der zurzeit geschlossenen Gemeindebücherei bisher nicht in Anspruch nimmt, kann telefonisch oder per E-Mail eine Jahresmitgliedschaft mit einer Jahresgebühr von 10 Euro beantragen.• In den Kindertagesstätten – Krippen, Kindergärten und Horte – sowie in der Grundschule in Lemwerder sind Notdienste eingerichtet. Hierzu wenden sich die berechtigten Eltern direkt an die Leitungen der jeweiligen Einrichtungen.

Das Rathaus ist ausschließlich telefonisch, schriftlich sowie bei dringender Notwendigkeit nach Termin zu erreichen. • Wer unmittelbar und nicht unerheblich von einer Steuerpflicht betroffen ist, kann auf Antrag die fälligen oder fällig werdenden Steuern stunden lassen. Informationen dazu und Anträge an das Steueramt werden unter Telefon 0421/673924 (E-Mail: schmidtke@lemwerder.de) entgegengenommen.

• Die Öffnungszeit für die Kindertagesstätte in Alten-esch soll ab Sommer zwischen 7.30 und 14.30 Uhr erfolgen. Zudem soll eine Sonderöffnungszeit im Hort bis 17 Uhr erfolgen.• Die Gemeinde Lemwerder stellt auf ihrer Internetseite www.lemwerder.de laufend Informationen zum Coronavirus zusammen. dazu gehören auch Informationen vom Landkreis, vom Land Niedersachsen und anderen Einrichtungen. Bisher gibt es keinen bestätigten Coronavirus-Fall in Lemwerder.• Die Begegnungsstätte Lemwerder bietet einen Podcast an, um in Zeiten der Einschränkungen trotzdem (telefonische) Begegnungen zu ermöglichen. Die erste Folge bestreitet die neue Pastorin Sonja Froese-Brockmann, teilt Begu-Leiter Timo von den Berg mit. Er wird mit weiteren Personen sprechen, die Spannendes zu erzählen haben (www.begu-lemwerder.de/podcast).• Wer zu Ostern etwas verschenken möchte und dabei gleichzeitig etwas für die Lemwerderaner Wirtschaft tun möchte, der verschenkt am besten einen Gutschein hiesiger Unternehmen. Dafür wirbt die Bürgermeisterin Regina Neuke.