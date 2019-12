Gasflaschen von Parkplatz gestohlen

Lemwerder Bisher unbekannte Diebe haben am Montag, 16. Dezember, gegen 20.30 Uhr vom Parkplatz des Edeka-Marktes in Lemwerder mehrere dort gelagerte Gasflaschen entwendet. Zeugen haben zu dieser Zeit einen weißen Transporter sowie einen weiterer Pkw auf dem Parkplatz gesehen. Die Polizei in Lemwerder, Telefon 0421/67498, sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu diesen Fahrzeugen machen können.