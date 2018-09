Lemwerder Ein 56-jähriger Bremer und ein 53-jähriger Delmenhorster fuhren am Samstag gegen 11.40 Uhr mit ihren Pkw auf der Delmenhorster Straße in Richtung Berne. Als der Bremer mit seinem Pkw an einen langsam fahrenden Pkw heranfuhr, setzte er zum Überholen an, obwohl der nachfolgende Fahrer aus Delmenhorst sich mit seinem Pkw bereits im Überholvorgang befand. Die beiden Pkw berührten sich seitlich; den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro.

Torsten Wewer https://www.nwzonline.de/autor/torsten-wewer Elsfleth

Redaktion Brake Tel: 04401 9988 2322 Lesen Sie mehr von mir