Suche In Lemwerder: Weserfähren helfen bei Großeinsatz auf der Weser

Lemwerder Großeinsatz in der Wesermarsch: Am Montagabend haben Retter bei Lemwerder nach einer vermeintlich in der Weser treibenden Person gesucht. Dabei waren vier Boote von Feuerwehr und DLRG sowie die beiden Weserfähren im Einsatz. Am späten Abend teilte Hendrik Meyer von der Feuerwehr Lemwerder gegenüber Nonstop News mit, dass „es sich höchstwahrscheinlich um eine Fehlsichtung handelte. Es war wohl Strauchgut, welches auf der Weser getrieben ist. Daraufhin wurden die Suchmaßnahmen eingestellt.

Bei dem Einsatz kam unter anderem eine Drohne zum Einsatz. Helfer leuchteten von Land aus das Ufer aus und suchten auf dem Wasser mit mehreren Booten nach der vermeintlichen Person. Mehr als 60 Einsatzkräfte waren im Einsatz. „Die Weser teilt die Bundesländer Bremen und Niedersachsen, deshalb suchten wir von beiden Seiten“, erklärte Hendrik Meyer.

Erst Mitte August war ein Schwimmer an der nur wenige Kilometer entfernten Juliusplate in Berne verschwunden. Die Rettungskräfte suchten mit einem Großaufgebot vergeblich nach dem 26-Jährigen. Die Leiche des jungen Mannes wurde wenige Tage später bei Brake geborgen.