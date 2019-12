Debatte über Entfernung der Windräder

Betrifft: „Todesstoß“, Kommentar von Lars Laue zu den Abständen von Windkrafträdern an Häusern, Meinung, 22. November, sowie weitere Berichte

Wo soll künftig die enorme benötigte Menge an elektrischer Energie herkommen? Natürlich kann ich jeden verstehen, kein Windrad im Garten haben zu wollen. Was ist die Gesamtstrategie der Regierenden in Bezug von Energieversorgung und Mobilität in der Zukunft? Ich vermisse diese schon seit Jahren.

Der Atomausstieg ist beschlossene Sache, auch die Braunkohleverstromung wird künftig, wenn auch spät, eingestellt. Letztendlich wurden diese Themen nur auf gesellschaftlichen Druck überhaupt angegangen. Jetzt beschließt man großzügige Subventionierung der Elektromobilität. Mal von diversen Detailpunkten abgesehen macht dies nur Sinn bei regenerativ erzeugter Energie.

Wir schaffen bis auf Weiteres nicht unsere eigenen Ziele bezüglich des regenerativen Energieanteils bei heutigem Bedarf. Hierin ist der enorme Mehrbedarf für die Elektroautos noch nicht einmal enthalten. Nun wird der Windstrom auch noch „abgeschafft“. Woher soll dann die erforderliche Menge elektrischer Energie kommen? Man könnte sich fragen, wer wohl wirklich regiert?

Natürlich gibt es immer Punkte, wo es vor Ort nicht zu hundert Prozent Mensch, Tier und Natur recht gemacht werden kann. Hier eine Lösung beziehungsweise einen Ausgleich hinzubekommen, sollte doch im Vergleich zu den Rückbaukosten des Atomausstieges und dem Braunkohleausstieg fast ein Schnäppchen sein.

Aber vielleicht zaubert Herr Altmaier ja noch die „bürgerverträgliche“ Energielösung aus dem Hut. Wir werden es (nicht) sehen.

Reiner Meyer

Edewecht

•

Dieser Kommentar kann nur kopfschüttelnd bis zur Halsstarre gelesen werden. Die einzig mögliche Akzeptanz in der Bevölkerung zum weiteren Aus- und Aufbau der Windenergieanlagen liegt in der deutlich größeren Entfernung zu Wohnhäusern, Wohnsiedlungen. Weder gute Worte zur Klimarettung, zur Energiewende oder der sogenannten Bürgerbeteiligung können die absolute Zerstörung des Lebensumfeldes der Anwohner dieser Industriegiganten kompensieren.

Herr Laue schreibt, dass selbstverständlich Kompromisse gefunden werden müssen. Dann bitte wie und welche? Wie will er abstellen, wie verhindern, dass das oft im Sekundenrhythmus auftretende Windschlaggeräusch der riesigen Flügel nicht den direkten Lebensraum der Anwohner zerstört? Dumpf dröhnend, donnernd, hart schlagend das gesamte Haus durchdringend, pulsierend in tiefen Frequenzen in alle Poren eindringend. (...) Auf Kosten des Lebensraumes Tausender betroffener Haus- und Hofbesitzer mit all ihren Familien ein politisch gewolltes Klimaziel durchzupressen, ist eine menschenverachtende Klimapolitik. Die optische Katastrophe, weit über jeden Horizont hinaus, in dieser bisher freien Wiesen- und Weidelandschaft, bedarf dieser Erwähnung. Wie auch für alle Zeit die Dunkelheit, die Schwärze der Nacht durch grellrote Positionslampen an jedem Mast dieser Windenergieanlagen abgeschafft wurde. Reflektierend bis in die Gebäude hinein. (...) Und letztendlich sind viele Anwohner durch zum Teil erhebliche Wertverluste ihrer Grundstücke, Häuser einer teilweisen Enteignung ausgesetzt. Wo nur Schatten und kein Licht ist, können nur und ausschließlich größere Abstände etwas Licht zurück bringen.

Erhard Jaekel

Jade

•

Menschenverachtende Landesregierung! Leider haben wir im Land eine rot-schwarze Groko. Wenn es um die Bedienung der Heuschrecken geht, ein schöner SPD-Begriff, lässt die Regierung unter Stephan Weil (SPD) die Menschenmaske fallen. Wenn die Kapitalisten die Taschen voller Fördergelder haben, werden 3000 Arbeiter einfach rausgeschmissen. Wo bleibt denn da die soziale Marktwirtschaft? Die Abstände von Windrädern zu Wohnhäusern sollen hier bei uns vom Bundesabstand 1000 bis auf 400 Meter reduziert werden. Da Windkraftanlagen heute mit 220 Metern bis 70 Meter höher sind als der Kölner Dom, schauen dann die Propeller-Lichtblitze in die Wohnzimmerfenster der Bürger. Der Artikel 2 unseres Grundgesetzes schreibt dem Staat die körperliche Unversehrtheit seiner Bürger vor. Die ist bei 400 Metern und weniger nicht mehr gegeben. Wir brauchen viel weniger Windkraftanlagen (WKA) für die Stromversorgung. (...) Aber die Heuschrecken bekommen nach kassierten Abschreibungen und Steuererstattung von rund einer Million weiterhin Geld. Auch für den nicht produzierten Strom gibt es fast die volle Einspeisevergütung. Die Garantie der Einspeisevergütung für 20 Jahre ist sozialistische Planwirtschaft wie in der DDR. (...)

Der Ausbau der Windenergie muss reduziert werden, auch durch die Einhaltung des 1000-Meter-Abstandes zu Wohnhäusern. Es geht um die Gesundheit von Menschen.

Georg Klaukien

Oldenburg

•

Das gute Leben unter Türmen, Windrädern und Funkmasten!

Das Ding ist eine wahre Augenweide. Warum kann da nicht gleich noch ein Windrad angebaut werden, um zu demonstrieren, wie schön es ist, was uns der Herr Ministerpräsident und der Kommentator der NWZ zukünftig in unmittelbarer Nähe von Häusern, Balkonen und Terrassen kreieren will.

Dazu kommen noch jede Menge Funkmasten (künstlerisch als Bäume gestaltet und grün angestrichen) für die neue Funktechnik. Wird diese „neue Zeit“ für die hart arbeitende Bevölkerung nicht eine erholsame, erstrebenswerte Zukunft? Wenn sich dabei die Initiatoren in bessere Wohngebiete „(zum Beispiel im Wald von Wandlitz)“ absetzen können.

Horst Maurer

Oldenburg

•

Wer sammelt immer heimlich die toten oder geschredderten Vögel auf? Das habe ich mich oft gefragt. Wo doch immer behauptet und nachgeplappert wird, wie schrecklich die Anlagen für die Vögel sind. Selbst heute morgen (24.11.2019) bin ich noch mal mit dem Fahrrad vorbeigefahren, um mich zu überzeugen, dass schon wieder keine toten Vögel zu finden waren.

Was kann ich zur Diskussion beitragen? Meine Erfahrungen mit den sieben Windkraftanlagen (WKA) im Windpark Holle von 2011 bis 2016, Umzug Sommer 2016. Windpark Holle: Baujahr: 2011, Gesamtnennleistung: 16,1 MW, Projektierer/Betreiber: WP Holle, 27798 Hude, OT Holle. Anzahl der WKA: Sieben, Nennleistung pro WKA: 2,3 MW, Anlagentyp: Enercon E-82 E2, Rotordurchmesser: 82 Meter, Nabenhöhe: 138 Meter.

Lage unseres Wohnhauses circa 800 Meter westlich von der nächsten WKA. Lärmbelästigung: keine, im Gegenteil schlafförderndes leises Rauschen, wie es ein schwacher Wind (3) in den Blättern der Bäume erzeugt. Schattenbelästigung: keine, sonst ist auch kein anderes Haus davon betroffen. Falls das der Fall sein sollte, dauert es weniger als eine Stunde. In einer Stunde wandert die Sonne 15° im Uhrzeigersinn. Vogelschlag: nicht nachweisbar. Die großen Rotoren benötigen für eine Umdrehung fünf bis sechs Sekunden. Das heißt, die Vögel sind durchaus in der Lage, den Rotorblättern auszuweichen. Ich hoffe, dass ich mit meinen Angaben das Gezeter gegen die vermeintlichen Beeinträchtigungen durch WKA etwas entkräften kann. Es mag andere Anlagen geben als die Enercon E-82 E2, die tatsächlich Lärm verursachen, aber die braucht man ja nicht aufzubauen.

Holger Wessels

Hude