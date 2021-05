Ammerländer Leser zum geplanten neuen Kita-Gesetz: „Ansprüche steigen, die Unterstützung aber nicht“

Betrifft: Artikel „Können Kinder nicht ins Regal legen“ vom 22. April

Das Kindertagesstätten-Gesetz wird geändert – „welche Freude“, denkt man sich im ersten Moment, sofern man Erzieher, Sozialassistent oder anderweitig in Kindertagesstätten beschäftigt ist. Nach gut 28 Jahren war’s dann wohl auch mal Zeit. Leider währt die Freude nicht lange, denn bei näherem Hinsehen wird klar: Für uns, die wir in den Kitas arbeiten, wird eigentlich nichts besser.

Dass der Betreuungsschlüssel unmöglich ist, wissen inzwischen wahrscheinlich nicht nur Pädagogen: 25 Kinder auf zwei Fachkräfte ist ein Schlüssel, der sehr gut vertretbar wäre, wenn – ja, WENN! – da nicht der verflixte Bildungs- und Förderungsauftrag wäre: Wenn alle Kinder brav und friedlich den ganzen Tag am Maltisch sitzen oder Bauklötze stapeln würden, wenn kein Kind in seiner Entwicklung von der Norm abweichen und sich einfach alle Kinder zwischen drei und sechs Jahren entwickeln würden wie im Bilderbuch. Aber, oh Wunder, die Realität sieht tatsächlich anders aus. Und zwar zu 100 Prozent.

Hinzu kommen festgelegte Qualitätsstandards in Bezug auf frühkindliche Bildung, die inzwischen in den meisten Einrichtungen erfüllt werden sollen. Die Ansprüche steigen, die Unterstützung hierfür aber nicht. Hier liegt – unter anderem – der Hund begraben, da wir in den Kindertagesstätten gern die uns auferlegten sowie unsere persönlich gesetzten Maßstäbe erfüllen wollen, dies aber in vielen Fällen nicht machbar ist. Mehr Personal und kleinere Gruppengrößen, das wäre zumindest schon mal ein Anfang.

Das ganze System „Erzieherausbildung“ hinkt, denn wie soll man als junger Mensch ein ganzheitliches Bild von seinem Traumberuf erhalten, wenn man – abgesehen von zwei bis drei ganzen Praxiswochen – in der Regel nur zwei Tage die Woche in der Einrichtung arbeitet?

Zu viele der Praktikanten kommen mit völlig falschen Vorstellungen in die Einrichtungen, um dann, wenn sie mal kurz an der Realität geschnuppert haben, festzustellen, dass Pädagogen ja gar nicht den lieben langen Tag mit der Bastelschere hantieren oder am Ende des Tages vielleicht mal bei ein paar Liedern mitklatschen. Leider landen aber auch solche Praktikanten als vollwertige Fachkraft, die vom realen Berufsalltag quasi nichts weiß, in den Einrichtungen. Uns Erziehern ist vollkommen bewusst, dass man als Berufsanfänger noch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Aber, um Frau Tekin zu zitieren: „Nach vier Jahren Ausbildung sind viele noch auf Praktikantenniveau.“

Die Absolventen können für diese Verhältnisse rein gar nichts, der Fehler liegt im System. Man wirft hier junge Leute, die Lust auf die Arbeit am Kind haben, in die Einrichtungen. Die jungen Kollegen sind oftmals diesen Herausforderungen nicht gewachsen. Das können sie auch gar nicht sein, wenn sie so unzureichend auf ihre Aufgaben vorbereitet werden. An der Ausbildung müsste sich dringend die eine oder andere Struktur ändern.

Man könnte hier noch ewig so weitermachen, doch diese Punkte, gekoppelt mit steigenden Erwartungen und Forderungen seitens vieler Eltern, reichen eigentlich schon, um zu verstehen, warum der Beruf des Erziehers objektiv betrachtet nicht unbedingt attraktiv ist. Mit der Novellierung wird man wohl auch nicht unbedingt bewirken, dass sich dies ändert.

