Ehrenamt: Ein großer Freund für jedes Kind

Bremen Ins Universum oder Jump House gehen oder Kekse backen – das machen Studenten der Jacobs University Bremen unter anderem mit Kindern, die für solche Aktivitäten von zuhause aus wenig Gelegenheit haben. Den Kontakt zwischen den Zehn- bis Zwölfjährigen und der studentischen Initiative „Explore Bremen“ vermittelt die Gerhard-Rohlfs-Oberschule in Bremen-Vegesack.

„Dort hat ein Sozialarbeiter im Blick welche Kinder weniger gut Anschluss finden oder von der Teilnahme an dem Projekt profitieren und über sich hinauswachsen könnten“, berichtet Student Nicolas Weiss. Das sind etwa Kinder mit Migrationshintergrund oder aus schwierigen Verhältnissen.

Bei einem ersten Treffen in der Schule lernen sich Kinder und Studierende kennen. „Wir gehen dann normalerweise erstmal alle zum Beispiel Eis essen“, sagt Nicolas Weiss Anschließend dürfen die Mädchen und Jungen sagen, ob sie einen Wunschmentor haben. „Wenn das nicht der Fall ist, gucken wir, wer ähnliche Interessen hat. Einmal mochte ein Kind Pokémon und einer der Studierenden fand die auch gut. So ergeben sich meist schnell passende Teams.“

Spaß und Bildung

Der studentische Mentor und der Schüler unternehmen dann gemeinsam Ausflüge, besuchen Museen oder treiben Sport. „Es soll Spaß machen, aber auch den Horizont erweitern“, so Nicolas Weiss. „Meist fragen wir die Kinder wozu sie Lust haben, schlagen aber auch Besuche etwa im Klimahaus oder der Botanika vor.“ Die Eintrittspreise sind dabei kein Problem, da „Explore Bremen“ von „Children for a better World e.V.“ gefördert wird.

„Es ist eine Win-win-Situation. Die Kinder freuen sich eigentlich immer über die Ausflüge. Sie haben Spaß, lernen etwas über ihre Umgebung und finden oft einen großen Freund. Wir Studenten entdecken häufig neue Ecken von Bremen und gerade die internationalen Studierenden, etwa aus den USA, Syrien und der ganzen Welt, können ihre Deutschkenntnisse verbessern und das Land von einer anderen Seite kennenlernen“, berichtet der 21-Jährige.

Auch er hat sich nach dem Abitur erstmal im Ausland umgesehen. „Ich war ein Jahr in Kalifornien unterwegs. Habe an einem Community College ein bisschen Programmieren und Entrepreneurship gelernt. Ich wollte den Spirit des Silicon Valley kennenlernen. Diese Gegend, in der alles möglich ist und die Welt tagtäglich neu erfunden wird.“ Hat das geklappt? „Ich habe schon viel Begeisterung mitgenommen. Jeder, der dort hinkommt, hat eine Motivation, will etwas erreichen. Ich habe aber auch gemerkt, dass es viel mehr als Arbeit gibt, was das Leben bereichert. Und das finde ich doch eher in Europa.“

So hat er sich zurück in Deutschland nach einem Studienplatz im Bereich Künstliche Intelligenz umgesehen. „Für die Jacobs University habe ich mich entschieden, weil sie so international ist. Nach der Zeit in den USA mit Menschen aus aller Welt konnte ich mir kaum vorstellen praktisch nur mit Deutschen zu studieren“, sagt der Mathematikstudent.

Jetzt aktiv werden

Bei Explore Bremen engagiert er sich seit Ende des zweiten Semesters. „Ich wollte eigentlich schon immer etwas in der Gesellschaft bewirken. Ich bin aber so aufgewachsen, dass ich dachte, dafür erst etwas studieren zu müssen, den Abschluss und vielleicht einen Doktor zu machen und dann über meine Arbeit etwas auszurichten“, erzählt Nicolas Weiss. „Bis mich in einem Gespräch mal jemand fragte: Und was machst du jetzt konkret? Da ist mir bewusst geworden, dass ich auch gleich aktiv werden kann. Bei Explore Bremen kann ich jetzt etwas bewirken.“