Cloppenburg Am kommenden Donnerstag werden in Cloppenburg noch einmal 28 Grad und Sonne erwartet. Und mit dem gerade erst begonnenen Juni startet die Sommer-Saison gerade erst. Ist die Hitze in Badekleidung im Freibad gut zu ertragen, gelten im Büro mancherorts Regeln. Die NWZ hat sich in Cloppenburg nach möglichen Bekleidungsvorschriften umgehört.

Keine festgelegte Kleiderordnung gibt es an den beiden Berufsbildenden Schulen (BBS) in Cloppenburg. Jedoch sollten Schüler und Lehrer „angemessen gekleidet in der Schule erscheinen“, erläutert Günter Lübke, Schulleiter der BBS am Museumsdorf. Kurze Hose und Rock sind in Ordnung, bauchfrei dagegen nicht, sagt der Oberstudiendirektor. „Mir sind keine Fälle aus der Vergangenheit bekannt, wo es Probleme gab“, sagt Lübke. Auch Olaf Kummer, Mitglied der Schulleitung an der BBS Technik, sind in den letzten Tagen keine Probleme mit der Kleidung zu Ohren gekommen.

Hitzefrei gebe es am Lankumer Ring nicht, ebenso wenig wie an der BBS am Museumsdorf. In den Werkstätten der BBS Technik müssten die Schüler ihre normale Arbeitskleidung inklusive Sicherheitsschuhen tragen. Und auch bei der BBS am Museumsdorf kennen Arbeitssicherheit und Hygiene auch an heißen Tagen kein Hitzefrei. „Die Schüler können sich vor dem Unterricht umziehen, müssen dann aber Schürze und Haarnetz anlegen“, sagt Schulleiter Lübke.

Sicherheitsschuhe

Klobige Sicherheitsschuhe an den Füßen haben auch die Mitarbeiter beim Autohaus Südbeck – zumindest in der Werkstatt. „Ob die Kollegen allerdings ihren Blaumann anziehen, die Hosenbeine hochkrempeln oder an ganz heißen Tagen eine kurze Hose tragen, ist ihnen überlassen“, erläutert Andreas Raker von der Geschäftsleitung.

Eine Klimaanlage gibt es weder im Audi-Showroom noch in dem von VW. „Wir haben zu viele offene Türen, da wäre eine Klimaanlage fern der Praxis. Einige Büros sind allerdings klimatisiert“, sagt Raker. Und: Bei Audi ist es wärmer als bei VW – denn der Hangar dort ist aus Glas, heizt entsprechend auf – dort soll eine Sonnenfolie für Abkühlung sorgen.

Einen festen Dresscode gibt es darüber hinaus weder im Service noch im Verkauf. Die Mitarbeiter tragen „Südbeck-Kleidung“ mit dem Logo der Firma. „Vom Kurzarm-Polo bis zur Softshelljacke ist da alles dabei“, so Raker.

Eine Veränderung in der Kleiderordnung hat es zum 1. Juni bei der Landessparkasse zu Oldenburg gegeben (die NWZ berichtete) . Dort gilt nun „Business Casual“. Bedeutet: „Der klassische Anzug mit Krawatte ist nicht mehr Pflicht. Jetzt gehen beispielsweise auch Chino-Hose und Hemd“, erläutert Volker Raker, LzO-Regionaldirektor für das Privatkundengeschäft im gesamten Kreis Cloppenburg. Kurze Hose und Flip-Flops sind weiterhin tabu. Für die Frauen gilt: keine offene Schuhe, nicht schulterfrei. Und Kleid oder Rock müssen übers Knie reichen.

Variable Arbeitszeit

Die Kundenhalle der Cloppenburger Filiale in der Stadtmitte verfügt über eine Belüftung. Und wer spontan ins Freibad möchte? „Wir haben eine variable Arbeitszeit, sind aber von 8 bis 20 Uhr für unsere Kunden da. Wer keine Termin hat, kann die variable Arbeitszeit einsetzen – das tun sie auch sehr verantwortungsvoll“, so Raker.

Etwas lockerer sind im Laufe der Jahre auch die Bekleidungsvorschriften bei der Polizei geworden, erläutert die Pressesprecherin der PI Cloppenburg/Vechta, Maren Otten. „Der Polizist darf entscheiden, ob er ein lang- oder kurzärmeliges Hemd trägt. Die lange Hose bleibt. Und die Kollegen können wählen, ob sie ein blaues oder weißes Hemd tragen. Früher war das strenger, da durfte nur die Leitung weiß tragen.“ Zudem ist der Schutzpolizist auf der Straße auch mit Dienstschuhen unterwegs.

Der Kriminalist beispielsweise, der bei der Kripo arbeitet, trägt laut Otten zivil, sollte sich aber auch dem Dienst entsprechend anziehen. „Es kann bei Großeinsätzen schon sein, dass man raus muss. Deswegen gehen Minirock, Sandalen und Träger-Top nicht. Wenn wir Waffen und den Gürtel mitnehmen müssen, ist das über einem Kleid schwer anzubringen“, erläutert Otten aus der Praxis.

Der Landkreis Cloppenburg hat keinen festen Dresscode, allerdings: „Höfliches Verhalten gegenüber den Bürgern ist selbstverständlich, das gilt auch für das Erscheinungsbild“, teilt Pressesprecher Franz Beumker mit. Die gleitende Arbeitszeit macht es den Mitarbeitern möglich, auch mal früher zu gehen. So steht dem nächsten Freibad-Besuch nichts im Wege.