Leben: Een, twee, dree – Zumba!

Oldenburg /Wiesmoor Salsa-Musik schallt aus den Lautsprechern. „Een, twee, dree“, zählt Zumba-Trainerin Janna Kleen ein und legt los. Die gebürtige Ostfriesin unterrichtet in Oldenburg unter anderem an der VHS und in Fitness-Studios.

Eine neue Schrittfolge zu lateinamerikanischen Rhythmen beginnt mit einem großen Schritt „über’n Schloot“. „Worüber?“, das Gesicht der Teilnehmerin aus Süddeutschland ist ein einziges Fragezeichen. Schlot – Schornstein? „Über den Graben“, hilft Janna Kleen. Ach ja, davon gibt es in Ostfriesland ja viele. Auf Kanälen ist die 33-Jährige als Kind schon mal mit Schlittschuhen zur Schule gelaufen: „In Wiesmoor liegt die Grundschule direkt am Kanal.“

Mit 13 Jahren Trainerin

Sportlich ist sie schon immer gewesen. Mit fünf oder sechs Jahren fing sie an zu voltigieren, ist geritten, hat bei der Showtanzgruppe „Exception“ mitgemacht und mit zehn Jahren angefangen Volleyball zu spielen. Ihre Trainerlaufbahn begann mit 13. „Da habe ich den Longierschein gemacht und eine Voltigiergruppe übernommen.“ Die Jugendleitercard (Juleica) folgte mit 14 Jahren und mit 15 der Gruppenleiterschein des Deutschen Turnerbundes. „Das ginge heute gar nicht mehr. Jetzt muss man dafür mindestens 16 sein“, fügt Janna Kleen hinzu. Bei der TG Wiesmoor leitete sie zwei Kindertanzgruppen, sowie Aerobic- und Bauch-Beine-Po-Kurse. „Ich bin da immer so reingerutscht. Weil’s einfach Spaß macht“, sagt sie lachend.

Nach dem Schulabschluss absolvierte sie eine Ausbildung zur Physiotherapeutin und zog deshalb nach Oldenburg. Auch hier kommt der Spaß am Sport und Unterrichten nicht zu kurz. Es begann mit einem Kinderschwimmkurs beim BTB, den sie mit zwei anderen betreute. Außerdem erwarb sie die Ausbilderscheine für Gymnastik-Rhythmus und Tanz sowie für Reha-Sport – parallel zur Berufsausbildung.

Sommer im Paradies

Zumba war als nächstes dran. „Als ich vor etwa zwölf Jahren den Schein gemacht habe, war das noch ganz neu. In Deutschland gab es nur zwei Schulen, die Zumba angeboten habe. Es wurde auf Englisch unterrichtet. Eine Teilnehmerin kam sogar aus Holland, eine andere aus Norwegen“, erinnert sich die Sportbegeisterte, die auch Pilates und Yoga unterrichtet.

Eine neue Leidenschaft entdeckte sie vor neun Jahren im Urlaub: „Ich war mit einer Freundin auf Teneriffa. Dort surften sie vor unserem Hotel. Das wollte ich auch.“ So fing sie im Juni an wellenzureiten. Im August übte sie in Südfrankreich für eine Woche. Im Jahr darauf waren es schon drei Wochen in Südfrankreich und noch ein Jahr später arbeitete sich bereits als Physiotherapeutin und Yoga-Lehrerin in dem Surfcamp. Seitdem verbringt sie jeden Sommer acht Wochen „im Paradies“.

Dort läuft sie vermutlich trotz laissez-faire auf Hochtouren, schon allein wegen der Temperaturen. An einem Sommertag mit über 30 Grad im Schatten hofften einige ihrer Oldenburger Kursteilnehmer mal auf eine ruhigere Stunde – schließlich schwitzten sie schon, ohne sich groß zu bewegen – aber nicht mit Janna Kleen: Sie lief erst richtig warm, hüpfte und sprang noch mehr als sonst.

So viel Bewegung macht hungrig. Wie gut, dass sie auch gern kocht – am liebsten für und mit Freunden.

Ans Wasser mit Susi

Da das Surfcamp jeden Oktober geschlossen wird, kommt Janna Kleen doch immer wieder nach Oldenburg zurück, wo sie etwa 30 Stunden pro Woche als Physiotherapeutin arbeitet und nebenher etwa zehn Sportkurse gibt. Seit gut einem Jahr ist sie am liebsten mit Susi unterwegs, ihrem zum Wohnmobil ausgebauten Sprinter. „Susi hat auch Weihnachtsgeschenke bekommen: eine Klappleiter und Campingstühle“, grinst Janna Kleen. Momentan hat das gute Stück Winterpause, aber „ab April geht es wieder los. Dann sind wir wieder etwa alle 14 Tage unterwegs ans Wasser.“