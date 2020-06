Für Den Guten Zweck: 13-Jährige Wildeshauserin lässt Haarpracht abschneiden

Wildeshausen Nike Schröder macht große Augen, als sie plötzlich den langen, dicken, geflochtenen Zopf in der Hand hält. Verblüfft dreht sie sich zu Mutter Cecilia und der fünfjährigen Schwester Yuna, um ihnen die Haare zu zeigen. Vor wenigen Sekunden hat Friseurmeister Bernd Niester, der seinen Salon an der Burgstraße in Wildeshausen betreibt, 30 Zentimeter ihrer Haare abgeschnitten.

Was diesen Friseurbesuch so besonders macht: Die 13-jährige Nike ließ sich die Haare abschneiden, um sie zu spenden. „Ich habe mal eine eine Sendung im Fernsehen gesehen, in der es um krebskranke Kinder ging“, erzählt die Schülerin ihre Motivation – wann das genau war, weiß sie nicht mehr. Sie erinnert sich aber an den Entschluss, den sie damals fasste: Sie möchte Menschen, die beispielsweise bedingt durch eine Chemotherapie eine Glatze haben, ihre Haare spenden.

„Die Idee kam von ihr allein“, bestätigt Cecilia Schröder. Kurze Haare hätte ihre Tochter noch nie gehabt, „jetzt waren die Haare lang genug dafür“. Die Familie suchte Organisationen, die die Haare für den guten Zweck weiter versteigern. „Es gibt viele unseriöse Anbieter“, berichtet Cecilia Schröder, während sie mit Tochter Yuna auf einem Friseurstuhl neben Nike Platz nimmt – alle tragen einen Mundschutz, wie es im Salon Pflicht ist. Schließlich fand sie zwei Organisationen: Bei der einen waren mindestens 40, bei der anderen mindestens 30 Zentimeter Haare notwendig. Nike entschied sich für „Rapunzel“, eine Aktion des BVZ (Bundesverband der Zweithaar-Spezialisten) mit Sitz in Rosenfeld (Baden-Württemberg). Echthaar wird „jedes Jahr im Rahmen einer Versteigerung an den meist bietenden Haarwarenhersteller abgegeben und der Erlös nach Steuern wird an eine gemeinnützige Institution gespendet“, heißt es in einer offiziellen Beschreibung. Der Erlös der Aktion von 2019/2020 geht an den Verein Achse. Er setzt sich für Menschen mit seltenen Erkrankungen ein.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Bevor der Schnitt gemacht wird, wäscht Niester – Vorgabe in Corona-Zeiten – Nikes Haare. Allerdings müssen die Haare trocken und in einem Zopf geflochten verschickt werden. Zusammen mit Kollegin Sabine Wagenknecht föhnt Niester Nikes Haarpracht trocken, „das wird eine tolle Perücke“, lobt der Friseurmeister. Mit einem Zollstock misst er 30 Zentimeter ab und setzt mithilfe eines Gummibandes eine Markierung. „Das ist gar nicht so viel – und es wächst ja wieder nach“, beruhigt er die Schülerin, die zugibt, doch ein wenig nervös zu sein. Dann setzt Niester die Schere an – und die 13-jährige Wildeshauserin lächelt ein paar Sekunden später. Zufrieden blickt sie in den Spiegel. Und hält dabei 128 Gramm Haare in der Hand.