Lindern Zu einem Vollbrand einer an ein Wohnhaus angrenzenden Garage sowie eines darin befindlichen Pkw ist es am Neujahrsmorgen gegen 2.20 in Lindern (Kreis Cloppenburg) gekommen. Neben Einsatzfahrzeugen der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Lindern mit fünf Fahrzeugen am Brandort. Sie konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus noch rechtzeitig verhindern. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 40 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

