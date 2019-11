Löningen Wegen eines Lastwagenunfalls wurde die Bundesstraße 213 zwischen Löningen und Herzlake am Samstagnachmittag voll gesperrt. Ein Lastwagen war nach ersten Erkenntnissen der Polizei um kurz nach 14.30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und danach in Vollbrand geraten. Die Straße wurde aufgrund von Lösch- und Bergungsarbeiten bis in die Nacht gesperrt.

Weitere Informationen zum Unfallgeschehen gibt die Polizei auf Nachfrage der NWZ bis zum späten Abend nicht.

Am Abend musste die B213 zudem in Höhe Stapelfeld/B68 in beide Richtungen gesperrt werden. An dieser Stelle war ein Auto in Brand geraten.